Доходи росії зросли на тлі підвищення світових нафтових цін — Finance.ua

Доходи росії зросли на тлі підвищення світових нафтових цін Сьогодні 05:24 — Світ

москва повідомила про різке збільшення доходів у першому кварталі 2024 року, частково завдяки одноразовим податковим виплатам та зростанню цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою Мінфіну, у росії спостерігається «стійка позитивна динаміка» у припливі грошей до федерального бюджету. Доходи за три місяці до березня склали 8,7 трлн рублів (94 млрд доларів), збільшившись на 53,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Притоки з неенергетичних галузей збільшилися на 43% у річному вирахуванні, заявили в Мінфіні. Істотний внесок внесли виплати «разового характеру», у тому числі плата за вихід, що сплачується іноземними компаніями, що залишають росію.

Доходи від нафти та газу швидко зростали, збільшившись майже на 80% порівняно з минулим роком, чому сприяло зростання цін, а також одноразові податкові платежі від нафтових компаній.

У 2023 році доходи від енергетики знизилися на 23,9%, до 8,8 трлн рублів, незважаючи на те, що в цілому доходи бюджету продемонстрували невелике зростання порівняно з 2022 роком. Частково це пов’язано із забороною Євросоюзу на більшу частину морського імпорту нафти та нафтопродуктів із росії та цінові обмеження країн Великої сімки, які покликані покарати країну за вторгнення в Україну.

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росія демонструє дефіцит бюджету з кінця 2022 року, оскільки військові витрати, пов’язані із вторгненням президента володимира путіна в Україну, важким тягарем лягають на державні фінанси.

Витрати у першому кварталі 2024 року збільшились на 20% порівняно з минулим роком. За підсумками періоду дефіцит бюджету становив 607 мільярдів рублів, що на 1,5 трильйона рублів менше, ніж він був на кінець першого кварталу 2023 року.

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