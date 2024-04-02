Нафта дорожчає через зростання попиту та конфлікт на Близькому Сході — Finance.ua

Нафта дорожчає через зростання попиту та конфлікт на Близькому Сході Сьогодні 20:27 — Енергетика

Нафта дорожчає через зростання попиту та конфлікт на Близькому Сході

Ціни на нафту у вівторок піднімаються на тлі ознак підвищення попиту в Китаї та США та зростання побоювань про розширення конфлікту на Близькому Сході, який може вплинути на постачання з регіону, повідомляє агенція Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent вранцы 2 квітня виросли на 0,5% до $87,86 за барель, марки WTI — подорожчали на 0,54% до $84,16 за барель, показавши напередодні максимум з 27 жовтня.

«Биччачі каталізатори для цін на нафту продовжують накопичуватися: сильніші, ніж очікувалося, економічні показники в Китаї та США сприяють оптимістичнішому прогнозу попиту, а геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує розпалюватися із залученням Ірану», — зазначив Йеап Джун Ронг із IG.

Виробнича активність у березні в Китаї зросла вперше за шість місяців, а в США — вперше за півтора роки, що має призвести до збільшення попиту на нафту у 2024 році.

На Близькому Сході внаслідок ізраїльського удару по посольству Ірану в Сирії загинули семеро військових радників, у тому числі троє високопоставлених представників армії. Ринки побоюються впливу розширення конфлікту на постачання нафти.

«Досі ринок не турбувався про перебої у постачаннях, оскільки війна залишається локалізованою. Залучення Ірану може поставити під загрозу його постачання нафти», — зазначили у записці аналітики ANZ.

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