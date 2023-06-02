російська влада готує заборону на ввезення понад 20 брендів комп’ютерів — Finance.ua
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російська влада готує заборону на ввезення понад 20 брендів комп’ютерів

Фондовий ринок
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російська влада готує заборону на ввезення понад 20 брендів комп’ютерів
російська влада готує заборону на ввезення понад 20 брендів комп’ютерів
російські Мінпромторг і Мінекономіки розглядають можливість обмеження паралельного імпорту продукції понад 20 зарубіжних виробників електроніки.
Про це пише російське видання Коммерсантъ.
За даними видання, рішення лобіює консорціум АНО «Обчислювальна техніка» (Yadro, Акваріус, Kraftway та ін.). Його представники запропонували виключити з переліку обладнання, що підлягає паралельному імпорту, техніку HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.
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Як пише видання, у російському Мінекономрозвитку розглядають ширший список, до якого входять IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.
Більшість цих компаній і так перестали поставляти свою продукцію в рф після вторгнення в Україну. Ввезення техніки цих компаній у рф можливе тільки за дозволеними урядом сірими схемами.
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За словами джерела видання, нормативний акт про внесення змін до списку паралельного імпорту «уже підготовлено».
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Зі свого боку представник російського виробника обчислювальної техніки Акваріус визнав, що повністю зупинити паралельний імпорт неможливо. У компанії заявили, що «необхідно запровадити більш прецизійне регулювання, обмеживши підтримку ввезення обладнання, виробництво якого активно розвивається в країні».
Своєю чергою проти обмежень імпорту виступають дистриб’ютори та покупці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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