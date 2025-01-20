Росіяни знову атакували знищену раніше електростанцію «Центренерго» — Finance.ua
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Росіяни знову атакували знищену раніше електростанцію «Центренерго»

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Росіяни вночі 20 січня атакували електростанцію «Центренерго», яка вже була зруйнована ворожим ударом у минулому.
Про це повідомляє пресслужба «Центренерго».
«Попри те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали.
Зазначається, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали більше 50 обстрілів. А навесні 2024 року «Центренерго» стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки.
За матеріалами:
Finance.ua
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