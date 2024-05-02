Знищено посилки на 3 млн грн: у «Новій пошті» розповіли про наслідки ракетної атаки росіян — Finance.ua
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Знищено посилки на 3 млн грн: у «Новій пошті» розповіли про наслідки ракетної атаки росіян

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Знищено посилки на 3 млн грн: у «Новій пошті» розповіли про наслідки ракетної атаки росіян
Знищено посилки на 3 млн грн: у «Новій пошті» розповіли про наслідки ракетної атаки росіян, Фото: Нова пошта
У середу, 1 травня, в Одесі внаслідок атаки росіі знищено сортувальне депо та відділення Нової пошти. Працівники не постраждали, однак було знищено відправлень на 3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Внаслідок нічного удару по депо та відділенню Нової пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн. Цю вартість Нова пошта повністю компенсує клієнтам, не дивлячись на форс-мажорні обставини, які призвели до їх знищення. Ми вже зв’язуємось з клієнтами», — сказано в повідомленні.
Фото: Нова пошта
Фото: Нова пошта
Посилки, які знаходились в депо і у відділенні, та були знищені внаслідок влучання, — компанія відшкодує згідно з оціночною вартістю. Загальна вага знищених посилок та вантажів — понад 15 тонн.
Ті відправлення, які під час удару перебували у дорозі, переадресували, і клієнти зможуть отримати їх у відділенні № 3 Одеси.
За матеріалами:
Finance.ua
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