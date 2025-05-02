росіянам планують різко підвищити тарифи за комунальні послуги — Finance.ua
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росіянам планують різко підвищити тарифи за комунальні послуги

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російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на оновлений макроекономічний прогноз російського уряду.
Згідно з документом, який підготувало російське Мінекономрозвитку, сукупний платіж за послуги ЖКГ збільшиться на 11,9% у 2025 році, 9,8% - у 2026, 7,9% - у 2027 та 5,9% у 2028. Порівняно з початковими планами (5,4% наступного року і 4,8% - 2027-го) темпи індексації зростуть практично вдвічі, і у підсумку у 2025−28 роках становитимуть 40,3%.
Оптові ціни на газ для населення, які від початку війни вже зросли на 24%, буде підвищено ще на 10,3% поточного року, на 10,6% - наступного, а потім на 9% і 7% відповідно у 2027−28 рр. У результаті сума в «платіжках» збільшиться на 42,2% за чотири роки, а накопичене зростання з початку війни перевищить 76%.
Електроенергія стане дорожчою на 38% за 2025−28 рр., випливає з прогнозу. Максимальну індексацію — на 12,6% і 9,3% - заплановано на поточний і наступний роки.
Вантажні перевезення з нового року подорожчають більше, ніж очікувалося (10,4% замість 8,5%).
Видання пише, що така індексація тарифів неминуче позначиться на цінах, що ускладнить Центробанку рф боротьбу з інфляцією у 2026 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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