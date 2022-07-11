росія зупинила «Північний потік-1» — Finance.ua

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росія зупинила «Північний потік-1»

Енергетика
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Російський газопровід «Північний потік-1» вранці в понеділок, 11 липня, зупиниться на планове обслуговування. За графіком воно має тривати до ранку 21 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Газпром".
Як зазначає агентство Reuters, технічне обслуговування в цьому місяці газопроводу «Північний потік-1» для транспортування сибірського газу в Європу по дну Балтійського моря далеко не звичайна справа, враховуючи вторгнення рф в Україну, західні санкції і дії росії щодо обмеження поставок енергоносіїв.
Річний період профілактичних робіт, який в цьому році починається 11 липня і повинен закінчитися 21 липня, часто проходить майже непомітно для всіх, крім трейдерів і газової галузі.
Цього разу Європа перебуває в напрузі, оскільки зростають побоювання, що російський газовий гігант «Газпром» може продовжити період технічного обслуговування або навіть оголосити про постійне припинення поставок.
Ще до ремонту він знизив пропускну здатність трубопроводу до 40% від пропускної здатності.

Роль газопроводу

Подвійний газопровід протяжністю 1224 км має загальну потужність 55 млрд кубометрів, що еквівалентно половині річного споживання газу в Німеччині. Хоча більша частина його газу надходить безпосередньо до Німеччини, деяка частина також йде на захід і південь.
Газопровід «Північний потік-1» почав свою діяльність в листопаді 2011 року і коштував 7,4 млрд євро. Він проходить від російського Виборга під Санкт-Петербургом до Любміна під Грайфсвальдом на сході Німеччини.
Трубопровід належить «Газпром». Консорціум Nord Stream AG зі штаб-квартирою в Швейцарії є операційною компанією з транзитних, технічних, юридичних та екологічних питань, але не володіє активами або газом в ньому.
«Газпром експорт» здійснює поставки за контрактами з європейськими комунальними підприємствами і газовими трейдерами.
Є й інші великі трубопроводи з росії до Європи, але потоки поступово знижуються, особливо після того, як у травні Україна зупинила один маршрут транзиту газу через втручання російських окупаційних сил.
За матеріалами:
РБК-Україна
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