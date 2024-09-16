росія знищила КАБами енергоінфраструктуру України на 80% — Зеленський — Finance.ua

росія знищила КАБами енергоінфраструктуру України на 80% — Зеленський Сьогодні 14:27 — Енергетика

росія знищила КАБами енергоінфраструктуру України на 80% — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія на 80% знищила енергетичну інфраструктуру України, атакуючи її керованими авіабомбами.

Під час інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії Зеленський пояснив, що Україна хотіла отримати дозвіл на те, щоб атакувати західною зброєю російські літаки на військових базах.

«Вони використовували не тільки ракети. Вони використовували ці літаки і літаки застосовували щомісяця 4 тисячі керованих авіабомб тільки на сході нашої території, 4 тисячі бомб. Ці бомби й ракети вражають цивільне населення, енергетику, школи, університети, усю нашу енергетичну інфраструктуру. Вони знищили на 80% - цими керованими бомбами — 80%», — заявив президент України.

Він зазначив, що під час зустрічей з офіційними особами сказав, що «ми чекали занадто довго» і росія почала відводити свої літаки зі 100−150 км на відстань 300−500 км.

«Тепер нам потрібно більше дозволів», — підсумував Зеленський.

Він додав, що Україна досі не отримала дозволу на удари далекобійною зброєю по території росії.

У червні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що російські обстріли зруйнували 50% енергогенеруючих спроможностей України.

19 серпня президент Володимир Зеленський заявляв, що якби західні партнери зняли всі наявні обмеження на застосування далекобійної зброї по території росії, Україні не знадобився б наступ у Курській області. Він також підкреслював, що українським силам необхідна ракетна зброя, оскільки не всі цілі на території рф можна вразити дронами.

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