росія залишиться без упаковок. Tetra Pak згортає бізнес у країні — Finance.ua
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росія залишиться без упаковок. Tetra Pak згортає бізнес у країні

Фондовий ринок
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Виробник упаковки Tetra Pak більше не може продовжувати підтримку своєї операційної діяльності в Росії та передає свій російський підрозділ місцевому керівництву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
«В результаті сукупного впливу експортних обмежень щодо Російської Федерації, які призвели до порушень у ланцюжках поставок, компанія Tetra Pak більше не може продовжувати підтримки своєї операційної діяльності в Росії», — йдеться у повідомленні.
Компанія наголошує, що ухвалила рішення передати свій російський підрозділ місцевій команді менеджменту "з метою забезпечення безперервності бізнесу своїх замовників, а також збереження доступності продуктів першої необхідності".
«Нова компанія продовжить роботу як самостійна організація, яка зосередить зусилля на виробництві пакувального матеріалу на своєму підприємстві в Московській області, а також на розвитку надійних ланцюжків поставок з часткою локальних постачальників», — повідомляється в пресрелізі.
Нагадаємо, компанія Tetra Pak намагалася повернутися до повноцінної роботи в Росії, попросивши Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії, але отримала відмову.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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