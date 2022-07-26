росія залишиться без упаковок. Tetra Pak згортає бізнес у країні — Finance.ua

росія залишиться без упаковок. Tetra Pak згортає бізнес у країні Вчора 20:49 — Фондовий ринок

Виробник упаковки Tetra Pak більше не може продовжувати підтримку своєї операційної діяльності в Росії та передає свій російський підрозділ місцевому керівництву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

«В результаті сукупного впливу експортних обмежень щодо Російської Федерації, які призвели до порушень у ланцюжках поставок, компанія Tetra Pak більше не може продовжувати підтримки своєї операційної діяльності в Росії», — йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що ухвалила рішення передати свій російський підрозділ місцевій команді менеджменту "з метою забезпечення безперервності бізнесу своїх замовників, а також збереження доступності продуктів першої необхідності".

«Нова компанія продовжить роботу як самостійна організація, яка зосередить зусилля на виробництві пакувального матеріалу на своєму підприємстві в Московській області, а також на розвитку надійних ланцюжків поставок з часткою локальних постачальників», — повідомляється в пресрелізі.

Нагадаємо, компанія Tet ra Pak на магалася повернутися до повноцінної роботи в Росії, попросивши Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії, але отримала відмову.

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