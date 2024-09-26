росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт — Finance.ua

росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт Сьогодні 09:11

росія планує витратити не менше 11 мільярдів рублів на оснащення великих аеропортів антидроновим захистом.

Джерело: російське видання « Meduza «з посиланням на «Відомості»

Деталі: «Відомості» наводять інформацію з федерального проекту «Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем (БАС)».

Антидроновим захистом до 2028 року мають оснастити 31 великий аеропорт росії, 20 з яких у федеральній власності, 11 — у приватній.

Цей нацпроект затвердили наприкінці 2023 року, а почали реалізовувати з початку 2024 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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