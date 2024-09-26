росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт — Finance.ua
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росія витратить мільярди рублів, щоб захистити від дронів 31 аеропорт

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росія планує витратити не менше 11 мільярдів рублів на оснащення великих аеропортів антидроновим захистом.
Джерело: російське видання «Meduza «з посиланням на «Відомості»
Деталі: «Відомості» наводять інформацію з федерального проекту «Розвиток інфраструктури, забезпечення безпеки та формування спеціалізованої системи сертифікації безпілотних авіаційних систем (БАС)».
Антидроновим захистом до 2028 року мають оснастити 31 великий аеропорт росії, 20 з яких у федеральній власності, 11 — у приватній.
Цей нацпроект затвердили наприкінці 2023 року, а почали реалізовувати з початку 2024 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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