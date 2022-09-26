росія втрачає клієнтів: Індія припиняє купувати російську нафту — Finance.ua
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росія втрачає клієнтів: Індія припиняє купувати російську нафту

Енергетика
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Індійські нафтопереробники мають намір відмовитися від закупівель російської нафти ESPO цього місяця. Це відбувається на тлі оголошення в країні мобілізації, яка, за оцінками ОПУ, потребуватиме щорічно 1,3 трильйона рублів із бюджету, і планів рф вдвічі збільшити витрати на оборону.
Як повідомляє Reuters, це відбувається через вищі тарифи на фрахт.
Джерела видання зазначають, що за останні півроку Індія, яка раніше рідко купувала російську нафту, стала другим за величиною клієнтом після Китаю. Після того, як деякі компанії на Заході припинили закупівлі, нафтопереробники в Індії розкуповували майже всі сорти російської нафти, користуючись знижками. Тепер ціни на російську нафту виросли.
«На чистій основі після врахування фрахту вартість ESPO виявляється на $5-7$ за барель дорожчою порівняно з аналогічними сортами з інших країн, таких як Murban в ОАЕ», — повідомило джерело в індійській промисловості.
Аналітик Refinitiv Ехсан Уль Хак зазначив, що виробники Близького Сходу знизили офіційні ціни на свої поставки в жовтні, чим також вдарили по привабливості російської нафти.
Вже зараз індійські компанії дедалі більше купують інші сорти нафти і з Західної Африки. Так, Індія завантажила 2,35 мільйона тонн африканської нафти цього місяця (у серпні — 1,16 мільйона тонн), а російської нафти — близько 2 мільйонів тонн (у серпні — 3,55 мільйона тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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