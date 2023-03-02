росія продовжує експлуатувати сотні літаків Airbus і Boeing попри санкції - Bloomberg — Finance.ua

росія продовжує експлуатувати сотні літаків Airbus і Boeing попри санкції - Bloomberg Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

росія продовжує експлуатувати сотні літаків Airbus і Boeing попри санкції - Bloomberg

Після введених санкцій Заходу проти рф внаслідок її масштабної агресії в Україні російські авіакомпанії не повернули з лізингу сотні літаків іноземного виробництва та продовжують їх експлуатувати попри заборони.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg у середу.

"Через рік війни російські перевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing проти 544 літаків, які мала рік тому",- зауважує видання із посиланням на дані досліджень.

Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США й країн Західної Європи, а також їхніх союзників, рф збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. Загалом, російські авіакомпанії здійснюють близько 1,1 тисячі щоденних внутрішніх рейсів, що лише на 15% менше, ніж роком раніше.

Коли Захід ввів санкції проти рф, кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані росією літаки їхнім власникам за кордоном, щоби зберегти свій авіаційний сектор «на плаву». Тому більшість реактивних лайнерів продовжують працювати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень ПЗ та регламентних процедур технічного обслуговування, зазначає видання.

Щоби продовжувати роботу, російські перевізники закуповують запчастини з «дружніх» країн, а також переміщують компоненти з одного літака на інший. Зазначається також, що в лютому російський регулятор схвалив угоду з інжиніринговою компанією Дубая. Global Jet Technic. Там заявляють, що проводять регулярні передпольотні перевірки літаків Airbus і Boeing, якими літають російські авіакомпанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.