росія нарощує поставки нафти морем - Bloomberg — Finance.ua
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росія нарощує поставки нафти морем - Bloomberg

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Морські поставки російської нафти зростають шостий тиждень поспіль, наблизившись до 4 млн барелів на добу.
Як повідомляє Bloomberg, щодо першого тижня квітня показники збільшилися на 15%. Оскільки майже вся російська нафта йде в Китай та Індію, обсяги поставок в Азію також піднялися до нового піку.
росія продовжує підкреслювати свою прихильність групі виробників ОПЕК+ та скороченню видобутку, про який вона домовилася, проте є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як і було обіцяно.
Поставки нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, і зараз вони більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники кінця минулого року. Частково це зростання можна пояснити перенаправленням нафти, яка раніше поставлялася в Німеччину та Польщу по нафтопроводу «Дружба», але це сталося в січні і лютому, до того, як скорочення видобутку мало набути чинності.
Сукупний обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії, Туреччини, а також танкерів, які не вказали кінцевий пункт призначення, за чотири тижні зріс до максимальних з початку минулого року 3,81 млн барелів на добу.
За матеріалами:
УНІАН
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