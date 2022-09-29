росія на межі повного вичерпання фінансових резервів - The Insider — Finance.ua

росія на межі повного вичерпання фінансових резервів - The Insider Вчора 15:13

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну росія зіткнеться з гігантським дефіцитом бюджету у найближчі роки.

Про це повідомляє The Insider

Згідно з проєктом бюджету рф на 2023 рік і планом на 2024-2025 роки, в найближчі роки на росію чекає серйозний дефіцит бюджету.

Як пише видання, це призведе до майже повного вичерпання фінансових резервів, які рф накопичувала в попередні роки.

Так, у 2022 році влада рф має намір вилучити з Фонду національного добробуту 3,2 трлн рублів (близько $55,5 млрд за офіційним курсом ЦБ рф) на покриття дефіциту бюджету.

У бюджеті на 2023 рік на аналогічні заходи планується витратити ще 1,96 трлн рублів (близько $33,9 млрд за офіційним курсом ЦБ рф), у 2024 році — ще 644 млрд (близько $11,156 млрд за офіційним курсом ЦБ рф). Зараз на галузеві та інші заходи Уряд РФ виділяє з ФНБ мільярди рублів. Відновити поповнення резервів влада країни-агресора готова не раніше, ніж у 2025 році (у базовому сценарії).

Станом на 1 вересня 2022 року ліквідні активи ФНБ оцінювалися в 11,87 трлн рублів проти приблизно 13,66 трлн рублів на початок року.

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УНІАН За матеріалами:

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