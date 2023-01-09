росія хоче продати вкрадений у України авіаційний ремонтний завод в Криму — Finance.ua

росія хоче продати вкрадений у України авіаційний ремонтний завод в Криму Сьогодні 12:47 — Кримінал

росія хоче продати вкрадений у України авіаційний ремонтний завод в Криму

Окупаційна адміністрація рф незаконно намагається продати 100% акцій державного підприємства «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод», що входить до складу концерну «Укроборонпром» та знаходиться в Криму.

Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

«Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить. Дії окупаційної влади рф є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними», — зазначили в ДК.

В концерні наголошують, що окупація росією територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав. Тому продаж авіаремонтного заводу є незаконним.

Після деокупації території Криму та міста Севастополя «Укроборонпром» відновить контроль над діяльністю ДП «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод».

Як вказали в «Укроборонпромі», росія вже не вперше краде українське майно та ресурси. Зокрема, з моменту підриву у лютому тимчасової споруди на Північно-Кримському каналі, яка перекривала подачу води з Дніпра до окупованого Криму, рф вкрала понад 4 000 000 кубометрів води, станом на жовтень 2022 року (останні підрахунки).

Крім того, відомо, що росіяни продають зерно, яке раніше вкрали із українських елеваторів, видаючи його за своє. Міжнародні компанії спроможні розібратися, звідки йде зерно, і викрадену продукцію навряд чи хтось купуватиме.

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