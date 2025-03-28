Рorsche може повернути механіку Carrera S і 4S — Finance.ua

Рorsche може повернути механіку Carrera S і 4S Сьогодні 06:29 — Технології&Авто

Рorsche може повернути механіку Carrera S і 4S

В 2025 році Porsche відмовилася від механічної коробки передач для моделей 911 Carrera S, Carrera 4S і GTS.

Наразі лише дві версії — Carrera T і GT3 — пропонуються з «механікою».

Про це повідомляє портал ampercar.com.

Однак, за словами менеджера проєкту 911 Кленна Гібенхайна, компанія уважно стежить за попитом і може переглянути своє рішення.

Спочатку відмова від механічної трансмісії в Carrera GTS була пов’язана з переходом на гібридну систему. Але відсутність трипедального варіанту у Carrera S і 4S стало несподіванкою для багатьох шанувальників бренду.

Найбільший інтерес до механічної коробки зберігається у США, попри загальний спад продажів за останні 3−4 роки. У Європі попит виявився навіть нижчим за очікування.

Чи повернеться механіка у Carrera S — питання відкрите. Раніше Porsche вже відновлювала випуск механічних версій після тимчасової відмови від них, як це було з GT3. На тлі зростання інтересу до спорткарів вибір трансмісії стає ключовим критерієм для покупців.

AvtoDream За матеріалами:

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