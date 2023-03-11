Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom Syntopia, який будували 4 роки — Finance.ua
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Rolls-Royce представив найскладніший проєкт Phantom Syntopia, який будували 4 роки

Технології&Авто
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Rolls-Royce показала унікальний седан Phantom Syntopia. У роботі над ним взяла участь нідерландський модельєр Іріс ван Херпен, і вся тематика машини крутиться навколо її колекції у стилі біомімікрії. Спеціально для «Фантома» у відділенні Bespoke створили унікальну кузовну фарбу Liquid Noir, технології нанесення візерунків у вигляді хвиль, матеріали оббивки сидінь з додаванням шовку і заново винайшли фірмову стелю Starlight Headliner, що світиться. Робота над машиною зайняла чотири роки.
Нова робота відділення Rolls-Royce Bespoke присвячена світові високої моди. Називається проект Phantom Syntopia. Він реалізований за чотири роки у співпраці з нідерландським модельєром Іріс ван Херпен і у внутрішньому рейтингу посідає місце найтехнічнішого складного. Ім’я Syntopia вторить назві колекції одягу 2018 року, в якій ван Херпен використовувала принципи біомімікрії, тобто форми та візерунки, що зустрічаються у природі. Головна тема машини — Weaving Water.
Основою проекту став подовжений Phantom Extended. Він пофарбований у спеціально створений відтінок Liquid Noir. Переливатися фіолетовими, синіми, пурпуровими та золотистими півтонами його змушує дзеркальний пігмент, який додають у фінішне прозоре покриття.Розробка лише цього процесу зайняла кілька місяців і вимагала 3 тисячі годин випробувань. Навіть малюнок хвиль на капоті зроблений за допомогою цієї унікальної техніки шляхом ретельного розподілу пігменту по поверхні.

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За матеріалами:
Autoconsulting
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