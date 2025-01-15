Rolls-Royce готує новий електромобіль — Finance.ua

Rolls-Royce готує новий електромобіль Сьогодні 04:37 — Фондовий ринок

Rolls-Royce готує новий електромобіль

Rolls-Royce анонсував другий електромобіль. Відомо, що у цьому році буде представлена ​​ще одна «зелена» модель бренду, яка приєднається до Spectre.

Зазначається, що бренд вкладе 300 мільйонів фунтів стерлінгів у розширення та модернізацію потужностей заводу у Гудвуді. Частину коштів також буде витрачено на розширення можливостей кастомізації для вимогливих клієнтів.

Завод у Гудвуді чекають найбільші інвестиції з моменту його відкриття 20 років тому. Це дозволить Rolls-Royce додати до лінійки другий електромобіль, який побачить світ у 2025 році. За даними інсайдерів, це буде кросовер, який за габаритами буде менше Cullinan. Зараз на заводі працює понад 2,5 тисячі співробітників, які збирають до 28 автомобілів на день.

Окрім підготовки до випуску нової моделі, кошти витратять на розширення можливостей підрозділів Bespoke та Coachbuild. Попит на кастомізовані Rolls-Royce зростає: обсяг замовлень Bespoke досягнув максимуму в 2024 році, збільшившись приблизно на 10% порівняно з 2023-м.

Також у Rolls-Royce вкотре нагадали, що планують повністю перейти на електротягу. Ера бензинових люксових автомобілів має завершитися у 2031 році: тоді вирушать у відставку останні моделі з V12. Стадію гібридів марка мине.

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.