Роботу в Латвії знайшли щонайменше 11 тисяч українців — Finance.ua

Роботу в Латвії знайшли щонайменше 11 тисяч українців Сьогодні 05:29 — Особисті фінанси

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну щонайменше 11 тис. мешканців України знайшли роботу у Латвії, повідомила директор Державного агентства зайнятості (ГАЗ) Евіта Сімсоне в інтерв’ю Латвійському телебаченню.

Така статистика обумовлена тим, що досі від українців у Латвії було надійшло приблизно 11 000 тис. прохань про дозвіл на працевлаштування.

Галузі, де зайняті українці, найрізноманітніші: сфера послуг, виробництво та інші.

Як повідомлялося, Сейм вирішив, що з 1 січня 2024 року громадяни України, які вступили у трудові правові відносини у Латвії, не будуть зобов’язані відвідувати уроки латиської мови.

uamedia За матеріалами:

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