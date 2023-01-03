Роботу в Латвії знайшли щонайменше 11 тисяч українців — Finance.ua
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Роботу в Латвії знайшли щонайменше 11 тисяч українців

Особисті фінанси
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З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну щонайменше 11 тис. мешканців України знайшли роботу у Латвії, повідомила директор Державного агентства зайнятості (ГАЗ) Евіта Сімсоне в інтерв’ю Латвійському телебаченню.
Така статистика обумовлена тим, що досі від українців у Латвії було надійшло приблизно 11 000 тис. прохань про дозвіл на працевлаштування.
Галузі, де зайняті українці, найрізноманітніші: сфера послуг, виробництво та інші.
Як повідомлялося, Сейм вирішив, що з 1 січня 2024 року громадяни України, які вступили у трудові правові відносини у Латвії, не будуть зобов’язані відвідувати уроки латиської мови.
За матеріалами:
uamedia
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