Роботодавцям компенсували понад 37 млн грн за працевлаштування переселенців — Finance.ua

Роботодавцям компенсували понад 37 млн грн за працевлаштування переселенців
Вже понад 37,3 мільйона гривень виплачено роботодавцям на компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам.
Рішення про надання коштів прийнято щодо 5030 підприємців за працевлаштування 8415 осіб, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Загалом в рамках програми роботодавці подали 5194 тисяч пакетів документів. З них 3458 тисяч запитів становили заявки від юридичних осіб і 1736 тисяч — фізичних осіб-підприємців.
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«Вимушено переміщені особи потребують особливої підтримки. Зокрема, це стосується працевлаштування. Більшість з них відчувають складнощі з пошуку роботи у нових місцях проживання. Тому держава стимулює підприємства працевлаштовувати цих людей, компенсуючи роботодавцям частину заробітної плати. Таким чином вирішуємо одразу дві проблеми — мінімізуємо безробіття серед ВПО та даємо поштовх бізнесу до активізації діяльності», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
Довідка Finance.ua:
- програма компенсації витрат на оплату праці ВПО передбачає надання роботодавцям виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого переселенця. Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців;
- щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі «Дія». Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування;
- учасниками програми можуть стати роботодавці, які стоять на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік. Бюджетні організації або фонди соціального страхування не мають права на виплати.
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