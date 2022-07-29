Роботодавцям компенсували понад 37 млн грн за працевлаштування переселенців — Finance.ua

Роботодавцям компенсували понад 37 млн грн за працевлаштування переселенців Вчора 11:12 — Особисті фінанси

Вже понад 37,3 мільйона гривень виплачено роботодавцям на компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам.

Рішення про надання коштів прийнято щодо 5030 підприємців за працевлаштування 8415 осіб, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки

Загалом в рамках програми роботодавці подали 5194 тисяч пакетів документів. З них 3458 тисяч запитів становили заявки від юридичних осіб і 1736 тисяч — фізичних осіб-підприємців.

«Вимушено переміщені особи потребують особливої підтримки. Зокрема, це стосується працевлаштування. Більшість з них відчувають складнощі з пошуку роботи у нових місцях проживання. Тому держава стимулює підприємства працевлаштовувати цих людей, компенсуючи роботодавцям частину заробітної плати. Таким чином вирішуємо одразу дві проблеми — мінімізуємо безробіття серед ВПО та даємо поштовх бізнесу до активізації діяльності», — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Довідка Finance.ua:

програма компенсації витрат на оплату праці ВПО передбачає надання роботодавцям виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого переселенця. Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців;

за кожного працевлаштованого переселенця. Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців; щоб одержати кошти , роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі «Дія». Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування;



, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі «Дія». Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування; учасниками програми можуть стати роботодавці, які стоять на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік. Бюджетні організації або фонди соціального страхування не мають права на виплати.



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