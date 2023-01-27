Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна асоціація “МПА” (раніше UAPS) звернулась до Зеленського — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна асоціація “МПА” (раніше UAPS) звернулась до Зеленського Сьогодні 17:44 — Фінтех і Картки

Робота платіжного ринку в Україні під загрозою: платіжна асоціація “МПА” (раніше UAPS) звернулась до Зеленського

Міжнародна платіжна асоціація «МПА» (раніше Українська асоціація платіжних систем, УАПС) звернулась до президента України Володимира Зеленського із проханням не дозволити зупинити роботу платіжного ринку у разі не набрання чинності до 01.02.2023 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» реєстраційний номер законопроєкту 4366 від 12.11.2020.

В асоціації зазначили, що згідно з чинними нормативними актами, починаючи з 1 лютого 2023 року, усі учасники небанківського платіжного ринку не матимуть права на надання платіжних послуг. Причина у тому, що проєкт закону про зміни до Податкового кодексу щодо платіжних послуг (№ 4366), яким учасникам ринку продовжили строк дії ліцензій на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків до дня введення у дію Закону про платіжні послуги, досі знаходиться на підписі у президента України Володимира Зеленського.

Також в міжнародній платіжній асоціації «МПА» (раніше УАПС) зазначили, що наразі жоден учасник платіжного ринку не отримав авторизацію у рамках «Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг», затвердженого постановою правління НБУ від 7.10.2022 № 217.

Міжнародна платіжна асоціація «МПА»:

«Просимо Вас якомога швидше повернути з підпису Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)“ реєстраційний номер законопроєкту 4366 від 12.11.2020, що надасть можливість не зупиняти роботу надавачів фінансових послуг.»

Відповідно до Закону «Про платіжні послуги», гравці ринку мають оновити ліцензії, подавши до Національного банку України відповідний пакет документів, до 1 лютого 2023 року. При цьому 217 постанова НБУ, яка описує процедуру, була опублікована лише наприкінці грудня минулого року. За умов розгляду документів протягом трьох місяців (60 робочих днів) переліцензування виявилося технічно неможливим.

Ситуацію з термінами оновлення ліцензій мав скорегувати законопроєкт № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)», який відтерміновує процес на три місяці. Проте станом на 27 січня 2023 року документ знаходиться на підписі у глави держави.

Раніше Національний банк України запевнив , що забезпечить умови для роботи небанківських фінансових установ, якщо законопроєкт № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» не набуде чинності до 1 лютого.

LeoGaming За матеріалами:

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