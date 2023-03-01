Робота для людей різних інклюзивних груп: кого шукають роботодавці — Finance.ua

Робота для людей різних інклюзивних груп: кого шукають роботодавці Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

За даними Державної служби статистики, 2,7 млн осіб в Україні мають інвалідність, майже 500 тисяч — учасники бойових дій (УБД). На жаль, через війну це число буде лише зростати. Також більше 10 мільйонів людей пенсійного віку. Зараз як ніколи важливо опікуватися питанням справедливого соціального захисту людей різних інклюзивних груп, зокрема, їх економічної незалежності.

Чи є в Україні робота для таких людей — пише в аналітиці OLX Робота

Кого шукають роботодавці?

Сьогодні роботодавці в Україні досить відкриті до кандидатів різних інклюзивних груп, і це підтверджується нашими даними. Так, за останні п’ять місяців із параметром фільтру — робота для людей з інвалідністю, зі статусом УБД, для осіб старше 45 років (які часто зіштовхуються з дискримінацією, але є абсолютно працездатного віку), осіб в декреті та пенсійного віку на OLX Робота можна знайти наступні пропозиції роботи у категоріях:

Роздрібна торгівля / продажі / закупки — понад 30 тисяч оголошень;

Виробництво / робітничі спеціальності — майже 15 тисяч оголошень;

Логістика / склад / доставка — понад 14 тисяч оголошень;

Адміністративний персонал / HR / секретаріат — 8 тисяч оголошень;

Колл-центри / телекомунікації — 7,5 тисяч оголошень.

За останні п’ять місяців з вищевказаними фільтрами на нашій платформі опубліковано більше ніж 120 тисяч пропозицій роботи, що у 4 рази більше, ніж в такий же період минулого року.

Серед людей з інвалідністю найбільше шукають:

менеджерів з продажу із середньою заробітною платою 19,5 тисяч гривень,

операторів колл-центру, за таку роботу роботодавці готові платити 25 тисяч гривень за місяць роботи

та водіїв — 30,5 тисяч гривень.

Для людей зі статусом УБД зараз на ринку праці найбільше роботи серед водіїв (в середньому 29 тис. грн), менеджерів з продажу (13 тис. грн) та продавців (10 тис. грн).

Не менше роботи пропонують і людям пенсійного віку та старше 45 років. Так, за останні п’ять місяців пропозиції роботи в них співпадали, найчастіше працедавці шукали водіїв, пропонували в середньому 28,5 тисяч гривень, швачок і кравців — 15 тисяч гривень та продавців — за таку роботу за місяць можна отримати 10 тисяч гривень.

Для тих хто, зараз у декреті, на ринку праці також є варіанти заробітку. З таким фільтром на OLX Робота у роботодавців найбільший запит на менеджерів з продажу (в середньому 26 тис. грн), операторів колл-центру (26 тис. грн) та менеджер по роботі з клієнтами (18 тис. грн).

Яку роботу шукають українці різних інклюзивних груп

Якщо говорити про відгуки українців різних інклюзивних груп, то можна стверджувати, що попит дещо не збігається з пропозицією, адже за останні п’ять місяців найчастіше цікавилися вакансіями пов’язаними з будівництвом та логістикою:

пакувальник;

маляр;

будівельник;

вантажник;

різноробочий.

Також дані аналітики OLX показали, що оголошення з одним із параметрів фільтру «Підходить кандидатам» отримують в 2,5 рази більше відгуків, ніж без цього фільтру. Крім того, вакансії, які мають вищевказані фільтри закриваються на 16% швидше та у 27% оголошень від загальної кількості роботодавці вже використовують фільтри з початку його інтеграції.

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