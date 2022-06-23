Робот-собака від Boston буде розмінувувати території в Україні – ЗМІ — Finance.ua

Робот-собака від Boston буде розмінувувати території в Україні – ЗМІ Вчора 22:46 — Технології&Авто

Армія США погодилась надати робота-собаку Spot від Boston Dynamics для розмінування територій навколо Києва.

За словами співрозмовника видання, армія США погодилась надати одного із двох своїх роботів-собак.

Робота-собаку Spot від Boston Dynamics використають для розмінування територій поблизу Києва.

Зазначається, що робота використовуватиме американська некомерційна організація HALO Trust — Організація життєзабезпечення небезпечних територій, яка проводить гуманітарне розмінування — усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема від мін-пасток.

«Spot міг би допомогти перетягнути боєприпаси, що не розірвалися, наприклад касетні бомби, до ями, що містить інші боєприпаси, дозволяючи безпечно підривати їх далеко від цивільного населення партіями від 50 до 100 снарядів і без небезпеки», — йеться у статті.

Раніше в МВС заявляли, що через російське вторгнення 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування.

Економічна Правда За матеріалами:

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