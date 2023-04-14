Робособаки патрулюватимуть вулиці Нью-Йорка: місто виділило на це 750 тисяч доларів — Finance.ua

Робособаки патрулюватимуть вулиці Нью-Йорка: місто виділило на це 750 тисяч доларів 14.04.2023, 00:03 — Технології&Авто

Робособаки патрулюватимуть вулиці Нью-Йорка: місто виділило на це 750 тисяч доларів

Нещодавно департамент поліції Нью-Йорка (NYPD) представив нове поповнення в своїх рядах: дві робособаки Spot та автоматизовані роботи K5. Їх департамент планує застосувати в рамках загальної стратегії використання інноваційних технологій для підвищення безпеки поліцейських і мешканців міста.

Мер Ерік Адамс разом з комісаром поліції Нью-Йорка Кічаном Сьюеллом та іншим керівництвом поліції провели демонстрацію ґаджетів та технологій на Таймс-сквер під час прес-конференції. Місто розглядає ці технологічні рішення, як вирішальний фактор у гарантуванні безпеки сучасного міста і оснащенні офіцерів необхідними інструментами, навчанням і технологіями для безпечного і ефективного виконання своєї роботи.

Роботи на захисті Нью-Йорка

Влада Нью-Йорка робить ставку на важливість технологій у сучасній правоохоронній діяльності. Раніше місто вже намагалося використовувати робособак Spot для патрулювання міста та іншої діяльності, однак тоді це викликало чималий резонанс та спротив громадськості, яка виявилася не готовою до таких технологій. Тоді влада вирішила зробити паузу і тепер знову повертається до використання сучасних технологій акцентуючи на тому, що громадська безпека є головною турботою адміністрації міста.

Не всі згодні

Впровадження нових технологій, однак, зіткнулося з опозицією з боку таких організацій, як «Товариство правової допомоги», яке оприлюднило заяву, в якій висловило занепокоєння розгортанням «нових антиутопічних технологій для стеження за жителями Нью-Йорка» без конструктивної взаємодії та громадських коментарів, як того вимагає Закон про пост-спостереження Міської ради.

Попри критику, мер Адамс і комісар Сьюелл наголошують свою прихильність до прозорості та підзвітності у використанні технологій для забезпечення громадської безпеки. Адамс вважає, що три технологічні пристрої, представлені у вівторок, є лише початком серії впроваджень, спрямованих на трансформацію громадської безпеки в місті. Він вважає, що постійне оновлення технологій необхідне для того, щоб не відставати від тих, хто завдає шкоди жителям Нью-Йорка.

Оскільки поліція Нью-Йорка продовжує впроваджувати нові технології, дебати про баланс між громадською безпекою та захистом приватного життя, ймовірно, посиляться. Прихильність міста до прозорості та підзвітності у використанні цих технологій буде ретельно вивчатися, а для вирішення проблем, що виникли у правозахисних груп і громадськості в цілому, можуть знадобитися подальші дискусії та громадські слухання.

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