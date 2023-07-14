Різдво 25 грудня: ВР змінила дати державних свят — Finance.ua

Різдво 25 грудня: ВР змінила дати державних свят Сьогодні 12:04

Різдво 25 грудня: ВР змінила дати державних свят

Верховна Рада змінила дати державних свят в Україні з метою відмови від російської спадщини. Закон вступить в силу з 28 липня.

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції Голос Ярослав Железняк у Telegram.

Відтепер Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня.

День захисників України з 14 жовтня на 1 жовтня перенесли.

Також замість 28 липня День Української Державності святкуватимуть 15 липня, але цього року свято відзначатимуть за старою датою, оскільки зміни вступлять в силу з 28 липня.

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