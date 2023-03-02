Рівень оплати послуг газорозподільних компаній РГК у 2022 становив 83% — Finance.ua

Рівень оплати послуг газорозподільних компаній РГК у 2022 становив 83% Сьогодні 07:02 — Фондовий ринок

Рівень тарифної виручки газорозподільних компаній, які працюють під брендом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК), у 2022 році становив 83%, або 22 млрд грн, повідомляють у пресрелізі компанії.

«Нам вдалося в умовах війни утримати досить високий рівень розрахунків на рівні 83%. Це дало змогу забезпечити розрахунки з основними контрагентами, здійснювати капітальні вкладення в реконструкцію та відновлення газових мереж, сприяти зміцненню обороноздатності України», — заявив процитований у документі генеральний директор РГК Олексій Тютюнник.

За його словами, газорозподільним компаніям, що працюють під брендом РГК, вдалося забезпечити стабільність газорозподільчих систем у зоні бойових дій і швидко відновлювати пошкоджені газові мережі після деокупації.

«Газорозподільні компанії спрямували 83% отриманої тарифної виручки на виплату зарплати працівникам, сплату податків і розрахунки з групою „Нафтогаз“ та ОГТСУ за технологічний газ», — зазначили в РГК.

Водночас 3,8 млрд грн оператори газорозподільних мереж (ГРМ) не отримали через воєнні дії, зупинення підприємств і виїзд громадян за кордон.

«Найбільшою статтею видатків минулого року стала оплата праці. На це спрямовано 6,4 млрд грн. Оператори ГРМ зберегли всі робочі місця після початку війни та здійснили релокацію частини працівників із „бойових“ регіонів», — ідеться в пресрелізі.

Другою за розміром статтею витрат стали податки. До державного та місцевих бюджетів у вигляді податків торік було спрямовано 4,9 млрд грн, що на 14% більше, ніж у довоєнному 2021 році.

І на третьому місці — витрати на закупівлю технологічного газу.

«Загалом на розрахунки з групою „Нафтогаз“, ДК „Газ України“ та ОГТСУ спрямовано 3,2 млрд грн», — поінформували в компанії.

Ще близько 450 млн грн було спрямовано на відновлення розподілу газу на деокупованих територіях і територіях, що постраждали внаслідок бойових дій.

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