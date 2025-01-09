Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн Сьогодні 17:29 — Криптовалюта

Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн

Криптовалютний світ сколихнули великі події. Одна з провідних компаній цифрових валют об’єднала зусилля з відомим блокчейн-провайдером для підвищення корисності свого стейблкоїна. Тим часом новий токен, натхненний мемами, привертає увагу завдяки вражаючому збору $5 мільйонів на етапі пресейлу. Ці події сигналізують про захопливі зміни в ландшафті цифрових активів, які варто відзначити.

DOGEN: Найпотужніший мем-токен домінує на ринку

Dogecoin, Shiba Inu і Floki залишаються осторонь, поки на сцену виходить справжній альфа-токен. Зустрічайте DOGEN — найзухваліший і найбичачий мем-токен, який коли-небудь з’являвся на ринку. Тільки найсильніші та найсміливіші тримачі можуть із ним впоратися. Міцні м’язи та сталева воля — це DOGEN.

Ніяких спадів, ніякої драми — лише рух до нових максимумів! Якщо ви любите виклики, Якщо ви любите виклики, DOGEN — ваш токен.

Особливості для справжніх лідерів:

DOGEN вже з першого дня готовий до вибухового зростання.

Прогнозується підйом на 700% у найближчі місяці.

у найближчі місяці. Створений на платформі Solana, що забезпечує високу швидкість та низькі витрати.

Унікальні пропозиції DOGEN:

Участь в airdrop: заробляйте 20% Golden Points за кожного залученого учасника.

за кожного залученого учасника. Система рефералів: отримуйте 7% за прямих рефералів, 2% за їхніх рефералів і 1% за третю лінію.

Можливості для значних доходів та зростання в майбутньому сезоні альткоїнів.

XRP: Швидка та недорога криптовалюта для транскордонних платежів

XRP — це криптовалюта, яка підтримується Ledger XRP і призначена для швидких, недорогих і безпечних транзакцій без кордонів. Децентралізована система забезпечує надійність і незворотність операцій. XRP особливо привабливий для транскордонних платежів завдяки своїй швидкості та низькій вартості. Система контролю пропозиції через ескроу робить монету стабільним вибором на поточному ринку.

Chainlink (LINK): З’єднує блокчейн із зовнішніми даними

Chainlink — децентралізована мережа оракулів, яка дозволяє смарт-контрактам отримувати доступ до зовнішніх даних. Токен LINK відіграє центральну роль, винагороджуючи постачальників даних і підтримуючи надійність мережі. Ця технологія робить блокчейн більш функціональним, розширюючи області застосування смарт-контрактів, таких як фінанси, страхування та логістика. У сучасних ринкових умовах роль Chainlink у підвищенні корисності блокчейнів робить його помітним гравцем.

Попри обмежений короткостроковий потенціал XRP і LINK, DOGEN виділяється як символ розкоші та успіху. Очікуване зростання на 700% до кінця пресейлу та потенційно величезні доходи в поточному сезоні альткоїнів роблять DOGEN ідеальним вибором для тих, хто прагне до лідерства та унікальних можливостей.

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