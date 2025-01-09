Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн — Finance.ua
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Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн

Криптовалюта
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Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн
Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн
Криптовалютний світ сколихнули великі події. Одна з провідних компаній цифрових валют об’єднала зусилля з відомим блокчейн-провайдером для підвищення корисності свого стейблкоїна. Тим часом новий токен, натхненний мемами, привертає увагу завдяки вражаючому збору $5 мільйонів на етапі пресейлу. Ці події сигналізують про захопливі зміни в ландшафті цифрових активів, які варто відзначити.

DOGEN: Найпотужніший мем-токен домінує на ринку

Dogecoin, Shiba Inu і Floki залишаються осторонь, поки на сцену виходить справжній альфа-токен. Зустрічайте DOGEN — найзухваліший і найбичачий мем-токен, який коли-небудь з’являвся на ринку. Тільки найсильніші та найсміливіші тримачі можуть із ним впоратися. Міцні м’язи та сталева воля — це DOGEN.
Ripple об’єднується з Chainlink для розширення функціоналу RLUSD, а Dogen привертає увагу завдяки пресейлу на $5 млн
Ніяких спадів, ніякої драми — лише рух до нових максимумів! Якщо ви любите виклики, DOGEN — ваш токен.
Особливості для справжніх лідерів:
  • DOGEN вже з першого дня готовий до вибухового зростання.
  • Прогнозується підйом на 700% у найближчі місяці.
  • Створений на платформі Solana, що забезпечує високу швидкість та низькі витрати.
Унікальні пропозиції DOGEN:
  • Участь в airdrop: заробляйте 20% Golden Points за кожного залученого учасника.
  • Система рефералів: отримуйте 7% за прямих рефералів, 2% за їхніх рефералів і 1% за третю лінію.
  • Можливості для значних доходів та зростання в майбутньому сезоні альткоїнів.
DOGEN Army — це спільнота переможців, які отримують ексклюзивні кампанії, привілеї та топові угоди.

XRP: Швидка та недорога криптовалюта для транскордонних платежів

XRP — це криптовалюта, яка підтримується Ledger XRP і призначена для швидких, недорогих і безпечних транзакцій без кордонів. Децентралізована система забезпечує надійність і незворотність операцій. XRP особливо привабливий для транскордонних платежів завдяки своїй швидкості та низькій вартості. Система контролю пропозиції через ескроу робить монету стабільним вибором на поточному ринку.

Chainlink (LINK): З’єднує блокчейн із зовнішніми даними

Chainlink — децентралізована мережа оракулів, яка дозволяє смарт-контрактам отримувати доступ до зовнішніх даних. Токен LINK відіграє центральну роль, винагороджуючи постачальників даних і підтримуючи надійність мережі. Ця технологія робить блокчейн більш функціональним, розширюючи області застосування смарт-контрактів, таких як фінанси, страхування та логістика. У сучасних ринкових умовах роль Chainlink у підвищенні корисності блокчейнів робить його помітним гравцем.
Попри обмежений короткостроковий потенціал XRP і LINK, DOGEN виділяється як символ розкоші та успіху. Очікуване зростання на 700% до кінця пресейлу та потенційно величезні доходи в поточному сезоні альткоїнів роблять DOGEN ідеальним вибором для тих, хто прагне до лідерства та унікальних можливостей.
Сайт: dogen.meme
За матеріалами:
xyzverse.io
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