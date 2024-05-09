Рідкісний італійський спорткар Lamborghini Jalpa пустять з молотка (фото) — Finance.ua

Рідкісний італійський спорткар Lamborghini Jalpa пустять з молотка (фото) Сьогодні 05:48 — Технології&Авто

Рідкісний італійський спорткар Lamborghini Jalpa пустять з молотка (фото)

У США з аукціону продадуть рідкісний автомобіль Lamborghini Jalpa у кузові тарга.

Зазначається, що італійські інженери спільно з тюнерами з ательє Bertone розробляли цю модель як конкурент Porsche 911 і Ferrari. З 1981 по 1988 рік було випущено лише 410 таких машин. Екземпляр, який буде виставлений на торги, зберігся в ідеальному стані.

Автомобіль оснащений 3,5-літровим алюмінієвим двигуном потужністю 255 к.с., що розташований у задній частині кузова. Коробка передач — п’ятиступінчаста, механічна. За 40 років пробіг автомобіля становив лише 30 тис. км.

Початкову вартість унікального автомобіля представники аукціонного будинку розкриють напередодні торгів.

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