Річард Гір продасть раритетне авто на аукціоні, щоб допомогти українцям (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Річард Гір продасть раритетне авто на аукціоні, щоб допомогти українцям (фото)

Вчора 17:21Фондовий ринок
231
Відомий американський актор виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, аби допомогти українцям, які постраждали від війни з рф.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аукціонну платформу Bring A Trailer.
Річард Гір продасть раритетне авто на аукціоні, щоб допомогти українцям (фото)
«Уся сума продажу, включаючи винагороду покупця, буде розподілена порівну між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які є некомерційними організаціями, що допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні», — йдеться в описі до аукціонного лота.
Вказується, що кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску був придбаний Гіром, відтоді був у власності актора та залишався у Нью-Йорку. Автівка з люксовим оздобленням має двигун об’ємом 4 л та п’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг 30 тис. миль (48,2 тис. км. — Ред.)
За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.