Річард Гір продасть раритетне авто на аукціоні, щоб допомогти українцям (фото) — Finance.ua

Річард Гір продасть раритетне авто на аукціоні, щоб допомогти українцям (фото)

Вчора 17:21 — Фондовий ринок

Відомий американський актор виставив на продаж свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску, аби допомогти українцям, які постраждали від війни з рф.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на аукціонну платформу Bring A Trailer.

«Уся сума продажу, включаючи винагороду покупця, буде розподілена порівну між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які є некомерційними організаціями, що допомагають тим, хто постраждав від війни в Україні», — йдеться в описі до аукціонного лота.

Вказується, що кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску був придбаний Гіром, відтоді був у власності актора та залишався у Нью-Йорку. Автівка з люксовим оздобленням має двигун об’ємом 4 л та п’ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг 30 тис. миль (48,2 тис. км. — Ред.)

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