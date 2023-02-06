рф втратила найбільший атомний підводний човен, його відправили на утилізацію — Finance.ua

рф втратила найбільший атомний підводний човен, його відправили на утилізацію Сьогодні 17:34 — Фондовий ринок

У росії з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен «Дмитро Донський», який є найбільшим у світі з водотоннажності.

Про це повідомляє « Комерсантъ ».

Повідомляється, що «Дмитро Донський» чекатиме утилізації на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проекту з індексом 941.

Підводний човен «Дмитро Донський» був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

Раніше повідомлялося, що російський підводний човен «Білгород», який є носієм торпеди «Посейдон», виявили в Баренцевому морі.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня минулого року французький флот супроводжував російський підводний човен, який знаходився в надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

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