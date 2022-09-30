рф приховає чверть видатків бюджету наступного року – це $110 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

рф приховає чверть видатків бюджету наступного року – це $110 мільярдів

Світ
286
росія планує приховати призначення майже чверті своїх бюджетних витрат у 2023 році і суттєво збільшить видатки на оборону для ведення тривалої війни проти України.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні розрахунки на основі проєкту бюджету рф на 2023 рік.
На засекречені або невизначені витрати проєкт бюджету росії на 2023 рік передбачає 6,5 трлн руб, або 112 млрд дол. Загальні видатки бюджету заплановані на рівні 29 трлн руб.
Зазначається, що такий рівень секретності є безпрецедентним і відображає політику небажання рф відкривати інформацію про державні фінанси для перевірки з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Російський уряд вже припинив публікацію низки ключових статистичних даних, зокрема — деталі щодо торгівлі.
Читайте також
За оцінками Рахункової палати рф, витрати на засекречені потреби в першому півріччі 2022 року становили дещо менше 19%. За даними російських ЗМІ, частка прихованих витрат бюджету досягла піку в понад 21% у 2015 році, тобто на наступний рік після початку війни проти Україні та анексії українського Криму. Найменш «секретним» бюджет був торік із часткою таємний видатків у 14,9%.
Попри секретність, зміна бюджетних пріоритетів на наступний рік очевидна — видатки на оборону в наступному році планується збільшити на 43% відносно передбаченого спершу обсягу.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.