рф продає нафту значно дешевше цінового ліміту в 60 доларів – Bloomberg — Finance.ua
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рф продає нафту значно дешевше цінового ліміту в 60 доларів – Bloomberg

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Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти рф торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.
Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Argus Media.
«Це не обов’язково пов’язано з самим обмеженням, хоча воно може бути причиною», — пише агентство.
рф продає нафту значно дешевше цінового ліміту в 60 доларів – Bloomberg
Згідно з даними, наданими Argus Media, в середу нафта марки Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту рф за минулий рік, торгувалася на рівні 43,73 долара за барель. Нафта транспортується з портів на заході росії.
«Втрата росією своїх історичних європейських ринків через санкції, стрімке зростання вартості фрахту і посилення залежності від невеликої групи далеких покупців Urals — особливо Китаю та Індії — означає, що барелі повинні бути знижені в ціні, щоб бути конкурентними», — пояснює Bloomberg.
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Агентство відзначає іншу цінову картину для поставок зі сходу рф. Ціни на сорт ВСТО, названий за ініціалами трубопроводу, по якому транспортується нафта зі східного Сибіру, в середу впали до 68,72 долара за барель.
Обидва сорти також набагато нижче ф’ючерсів на Brent, які в четвер коштували близько $78,50.
При цьому дані Argus використовуються російським урядом для розрахунку експортних мит. Вони також регулярно цитуються в звітах Міжнародного енергетичного агентства, чиї розрахунки допоможуть визначити майбутні коригування верхньої межі.
Керівник відділу цін на нафту в регіоні EMEA в Argus Майкл Каролан вважає, що основним фактором, що знижує ціну Urals, є, швидше за все, втрата європейських покупців, а не обмеження мита.

Довідка Finance.ua:

  • Наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити «стелю цін» на нафту, яка експортується з рф морем, на рівні $60 за барель.
За матеріалами:
Економічна Правда
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