рф підніме витрати на пропаганду до історичного рекорду — 27 мільйонів доларів на тиждень Сьогодні 03:22

рф підніме витрати на пропаганду до історичного рекорду — 27 мільйонів доларів на тиждень

В проєкті бюджету на 2025 рік на державну пропаганду закладено 137,2 млрд руб (1,42 млрд дол.).

Про це повідомляє The Moscow Times.

Порівняно з 2024 роком витрати за статтею засоби масової інформації збільшаться на 15,9 млрд руб., або 13%, а їхній загальний обсяг перевищить річні бюджети середніх російських регіонів (наприклад, 135 млрд рублів у Калінінградській області, 110 млрд рублів у Пермському краї).

У середньому держпропаганда обходитиметься бюджету в 11,4 млрд рублів на місяць, або 2,6 млрд рублів на тиждень, а головними одержувачами коштів залишаться державні ТВ-канали.

Повідомляється, що утримання «ТВ-Новости» — керуючої структури Russia Today — у 2025 році обійдеться росіянам у 31,1 млрд рублів — на 9% більше, ніж у 2024-му.

«Первый канал», який втратив від початку війни майже чверть аудиторії, отримає субсидію на 6 млрд рублів для наповнення телеефіру.

Ще 18,6 млрд рублів закладено в бюджеті для «Першого каналу», НТВ, ВДТРК, Суспільного телебачення росії та каналу «Карусель» для оплати трансляцій у глибинці (у населених пунктах із населенням менше ніж 100 тисяч осіб). Порівняно з поточним роком ці витрати зростуть на 1 млрд рублів.

У 7 млрд рублів обійдеться бюджету організація системи держпропаганди в окупованих регіонах України.

Економічна Правда За матеріалами:

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