рф не змогла реалізувати «десятки мільйонів» тонн рекордного врожаю через санкції — ЗМІ — Finance.ua

рф не змогла реалізувати «десятки мільйонів» тонн рекордного врожаю через санкції — ЗМІ Сьогодні 14:30

російські аграрії зазнають колосальних збитків через санкції Заходу. За підсумками 2022 року їм не вдалося реалізувати «десятки мільйонів» тонн свого рекордного врожаю: зерно просто пропадає в сховищах.

Зазвичай рф вдається реалізувати на ринку до 70% свого врожаю в першій половині сільськогосподарського року, проте в поточному сезоні реалізація врожаю склала лише 50-56%, пише The Moscow Times

Видання провело опитування серед аграріїв, які підтвердили, що через санкції сільгоспкомпанії тримають від 37 до 80% врожаю в своїх сховищах.

Як говориться в дослідженні консалтингової компанії «Яків і партнери» (раніше McKinsey), щонайменше 46% російських компаній тепер не знають, куди подіти «десятки мільйонів» тонн зерна, які не вийшло продати через санкції.

«У поточних цінах в зоні ризику, зазвичай пов’язаного з довгостроковим зберіганням зерна, виявляються запаси на суму близько 260 млрд руб. Для того щоб дана цифра не збільшилася, росії необхідно буде експортувати щомісяця обсяг зернових, близький до рекордного, — понад 4 млн тонн», — заявили в організації.

Через саботаж з боку росії різко скоротилася кількість суден, які перевозять українське зерно по так званому «зерновому коридору». У січні середня кількість зерновозів, що виходять з українських портів, опустилася до 2,7 на добу. А протягом останніх днів — до 2,5 на добу, зазначили в Мінагрополітики.

У Міністерстві прямо звинуватили російську сторону в блокуванні роботи коридору. Кажуть, що через дії рф експорт стрімко падає, що впливає на валютні надходження України. За останній тиждень січня Україна експортувала на третину менше продовольства, ніж було раніше. У море вийшли лише 18 кораблів.

УНІАН За матеріалами:

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