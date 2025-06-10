Результати діяльності металургійної галузі України за 5 місяців 2025 р. — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Результати діяльності металургійної галузі України за 5 місяців 2025 р.

Казна та Політика
104
За даними ОП «Укрметалургпром», в січні-травні 2025 року вироблено:
  • чавуну 3,01 млн т (105,9% відносно січня-травня 2024 р.);
  • сталі 3,06 млн т (97,5%);
  • прокату 2,51 млн т (97,6%).
Результати діяльності металургійної галузі України за 5 місяців 2025 р.
За підсумками п’яти місяців роботи галузі позитивну динаміку демонструє лише виробництво чавуну, яке у січні — травні 2025 року зросло на 5,9% у порівнянні із даними за аналогічний період минулого року.
Натомість обсяги виробленої сталі зменшилися на 2,5%, виробництво ж металопрокату скоротилося на 2,4%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems