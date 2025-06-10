Результати діяльності металургійної галузі України за 5 місяців 2025 р. — Finance.ua

Результати діяльності металургійної галузі України за 5 місяців 2025 р.
За даними ОП «Укрметалургпром», в січні-травні 2025 року вироблено:
- чавуну 3,01 млн т (105,9% відносно січня-травня 2024 р.);
- сталі 3,06 млн т (97,5%);
- прокату 2,51 млн т (97,6%).
За підсумками п’яти місяців роботи галузі позитивну динаміку демонструє лише виробництво чавуну, яке у січні — травні 2025 року зросло на 5,9% у порівнянні із даними за аналогічний період минулого року.
Натомість обсяги виробленої сталі зменшилися на 2,5%, виробництво ж металопрокату скоротилося на 2,4%.
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