Резерви Нацбанку знизилися, але в грудні очікується збільшення — Finance.ua

Резерви Нацбанку знизилися, але в грудні очікується збільшення
Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36,58 мільярда. У жовтні вони знизилися на 6,0%.
Про це повідомляє Національний банк.
«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. За прогнозом Національного банку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, ураховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
«Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)», — повідомили в НБУ.
Динаміку резервів визначала низка чинників
1. Операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,43 млрд та викупив до резервів $2 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,43 млрд.
2. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,99 млрд. З цієї суми:
- $1,11 млрд — від Міжнародного валютного фонду;
- $569,1 млн — від розміщення валютних ОВДП;
- $289,5 млн — від Уряду Канади;
- $21,6 млн — грантові кошти від Уряду Сербії.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $943,4 млн, з яких:
- $710 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $186 млн - обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $21,6 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
- $11,6 млн — обслуговування боргу перед ЄС;
- $14,2 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $87,9 млн.
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $143,8 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,6 місяця майбутнього імпорту.
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