Рейтинг найкращих вживаних авто до $15 000 Сьогодні 03:14 — Технології&Авто

Купівля вживаного авто: найкращі надійні моделі до $15000, Фото: magnific

Автомобільний експерт профільного сервісу JustAnswer Кріс Пайл поділився своїми найкращими рекомендаціями щодо вибору надійних моделей у ціновому діапазоні до $15 000, а також назвав головну помилку, яка часто збиває з пантелику покупців.

Про це пише gobankingrates.

Пастка низького пробігу: головний міф ринку

Експерт застерігає: невеликі цифри на одометрі не гарантують автоматично вдалу угоду. Як приклад він наводить два автомобілі однієї моделі: Honda Accord із пробігом близько 128750 км проти свіжішої моделі Honda Accord із пробігом 193120 км за однаковою ціною.

Автомобіль із меншим пробігом насправді може виявитися значно гіршою покупкою.

Якщо транспортний засіб роками просто стояв без діла у гаражі, заправлявся старим пальним або експлуатувався виключно на короткі відстані (через що двигун ніколи не досягав здорового діапазону обертів), його мотор міг зістаритися набагато гірше.

Порада експерта: ніколи не купуйте машину наосліп. Перед передачею грошей обов’язково оплатіть повну незалежну діагностику на перевіреній СТО.

Автомобіль, який зовні виглядає бездоганно, насправді може мати прихований «масложор» або пропускати воду в салон під час дощу.

Рейтинг найкращих вживаних авто до $15 000:

Honda Civic та Honda Accord: Посідають перше місце в рейтингу надійності. Вони мають міцну конструкцію, феноменальну довговічність і за умови регулярного сервісу здатні спокійно подолати понад 241400 км. Проте вони чудово утримують свою залишкову вартість, тому в межах бюджету доведеться розглядати машини старших років випуску.

Посідають перше місце в рейтингу надійності. Вони мають міцну конструкцію, феноменальну довговічність і за умови регулярного сервісу здатні спокійно подолати понад 241400 км. Проте вони чудово утримують свою залишкову вартість, тому в межах бюджету доведеться розглядати машини старших років випуску. Toyota Corolla та Toyota Camry: Безперечні лідери світових рейтингів довговічності з одними з найнижчих витрат на поточне обслуговування. Вони повільно втрачають у ціні, тому для збереження ліміту бюджету доведеться звернути увагу на старіші модельні роки.

Безперечні лідери світових рейтингів довговічності з одними з найнижчих витрат на поточне обслуговування. Вони повільно втрачають у ціні, тому для збереження ліміту бюджету доведеться звернути увагу на старіші модельні роки. Nissan Altima: Міцний і дуже комфортний седан, який пропонує високу надійність за значно гуманнішим цінником. На вторинному ринку моделі минулих поколінь коштують привабливо, оскільки процес первинної амортизації вже максимально знизив їхню вартість.

Міцний і дуже комфортний седан, який пропонує високу надійність за значно гуманнішим цінником. На вторинному ринку моделі минулих поколінь коштують привабливо, оскільки процес первинної амортизації вже максимально знизив їхню вартість. Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Sorento та Kia Sportage: Корейські бренди наразі пропонують найкраще співвідношення ціни та якості. Вони зібрані на совість, але втрачають у вартості швидше за японських конкурентів, що дуже вигідно для покупців із готівкою. Кріс Пайл ділиться особистим досвідом: він сам володіє кросовером Kia Sorento з пробігом близько 228 530 км і повністю впевнений у ньому, хоча його ринкова вартість наразі менша за $5000.

Корейські бренди наразі пропонують найкраще співвідношення ціни та якості. Вони зібрані на совість, але втрачають у вартості швидше за японських конкурентів, що дуже вигідно для покупців із готівкою. Кріс Пайл ділиться особистим досвідом: він сам володіє кросовером Kia Sorento з пробігом близько 228 530 км і повністю впевнений у ньому, хоча його ринкова вартість наразі менша за $5000. Ford Escape, Ford Edge та Ford Maverick: Ці моделі масово представлені на ринку, їх легко знайти, а всі їхні потенційні слабкі місця за багато років детально задокументовані. Пошук запчастин не стане проблемою.

Ці моделі масово представлені на ринку, їх легко знайти, а всі їхні потенційні слабкі місця за багато років детально задокументовані. Пошук запчастин не стане проблемою. Chevrolet Malibu, Chevrolet Equinox та Chevrolet Traverse: Популярні та прості в обслуговуванні автомобілі для побутового використання. Виробники давно усунули більшість дитячих хвороб під час рестайлінгів, що робить їх практичним вибором для щоденних поїздок неподалік від дому.

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