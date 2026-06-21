Рейтинг найкращих вживаних авто до $15 000
Пастка низького пробігу: головний міф ринку
Рейтинг найкращих вживаних авто до $15 000:
- Honda Civic та Honda Accord: Посідають перше місце в рейтингу надійності. Вони мають міцну конструкцію, феноменальну довговічність і за умови регулярного сервісу здатні спокійно подолати понад 241400 км. Проте вони чудово утримують свою залишкову вартість, тому в межах бюджету доведеться розглядати машини старших років випуску.
- Toyota Corolla та Toyota Camry: Безперечні лідери світових рейтингів довговічності з одними з найнижчих витрат на поточне обслуговування. Вони повільно втрачають у ціні, тому для збереження ліміту бюджету доведеться звернути увагу на старіші модельні роки.
- Nissan Altima: Міцний і дуже комфортний седан, який пропонує високу надійність за значно гуманнішим цінником. На вторинному ринку моделі минулих поколінь коштують привабливо, оскільки процес первинної амортизації вже максимально знизив їхню вартість.
- Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Sorento та Kia Sportage: Корейські бренди наразі пропонують найкраще співвідношення ціни та якості. Вони зібрані на совість, але втрачають у вартості швидше за японських конкурентів, що дуже вигідно для покупців із готівкою. Кріс Пайл ділиться особистим досвідом: він сам володіє кросовером Kia Sorento з пробігом близько 228 530 км і повністю впевнений у ньому, хоча його ринкова вартість наразі менша за $5000.
- Ford Escape, Ford Edge та Ford Maverick: Ці моделі масово представлені на ринку, їх легко знайти, а всі їхні потенційні слабкі місця за багато років детально задокументовані. Пошук запчастин не стане проблемою.
- Chevrolet Malibu, Chevrolet Equinox та Chevrolet Traverse: Популярні та прості в обслуговуванні автомобілі для побутового використання. Виробники давно усунули більшість дитячих хвороб під час рестайлінгів, що робить їх практичним вибором для щоденних поїздок неподалік від дому.
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