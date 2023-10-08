Рейтинг найкращих університетів світу: які країни домінують у топ-100 — Finance.ua

Рейтинг найкращих університетів світу: які країни домінують у топ-100 Сьогодні 20:43 — Особисті фінанси

Рейтинг найкращих університетів світу: які країни домінують у топ-100

До рейтингу найкращих університетів світу, який складає британська агенція Times Higher Education, увійшла рекордна кількість українських ЗВО — 32. Щоправда, жодного з них немає в першій сотні.

Про це пише «Слово і діло».

Загалом у 2023 році агентство включило до рейтингу 1591 університет зі 112 країн світу. При оцінюванні враховувалася їхня науково-дослідна робота, якість освіти, цитованість, інтернаціоналізація та інновації.

Інфографіка: «Слово і діло»

Третина університетів (36) із першої сотні знаходиться у США. У першій двадцятці Штати також домінують: Стенфордський університет (2 місце), Массачусетський технологічний університет (3), Гарвардський університет (4), Прінстонський університет (6), Каліфорнійський технологічний інститут (7), Каліфорнійський університет Берклі (9), Єльський університет (10), університет Чикаго (13), Університет Джонса Гопкінса (15), Пенсільванський університет (16), Колумбійський університет (17), Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі (18), Корнеллський університет (20).

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На другому місці за кількістю університетів у топ-100 знаходиться Велика Британія — 12. У першій двадцятці лише 3 британські університети, проте один з них — Оксфордський — сім років поспіль очолює рейтинг. Кембриджський університет посів 5 місце у рейтингу, Імперський коледж Лондона — 8.

Ще два університети з першої двадцятки знаходяться в Китаї: Університет Ціньхуа — 12 місце та Пекінський університет — 14. Всього до топ-100 увійшли сім китайських вищих навчальних закладів.

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Крім того, по одному місцю у двадцятці зайняли Швейцарія (Швейцарська вища технічна школа Цюріха на 11 місці) та Сінгапур (Національний університет Сінгапуру на 19 місці).

У другій двадцятці рейтингу найкращих університетів світу теж домінують США: університет Мічигану (23 місце), Університет Карнегі-Меллона (24), Вашингтонський університет (25), Дюкський університет (26), Нью-Йоркський університет (27), Північно-Західний університет (28), Каліфорнійський університет у Сан-Дієго (34), Технологічний інститут Джорджії (36).

Також у другій двадцятці 3 університети Британії (Університетський коледж Лондона, Единбурзький університет, Королівський коледж Лондона), 2 — з Німеччини (Технічний університет Мюнхена, Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана), по одному з Австралії (Університет Мельбурну), Гонконгу (Університет Гонконгу), Канади (Університет Торонто), Сінгапуру (Наньянський технологічний університет), Франції (Паризький університет наук та літератури), Швейцарії (Федеральна політехнічна школа Лозанни) та Японії (Токійський університет).

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