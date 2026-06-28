Рейтинг найкращих авто для активного відпочинку (фото)
Сучасний активний спосіб життя вимагає відповідного транспорту. Експерти зібрали 10 найкращих моделей для подорожей.
Про це пише carzone.
Престижні універсали та кросовери
Ці моделі пропонують ідеальний баланс між витонченим преміальним стилем, комфортом на трасі та великим об’ємом багажника.
BMW 5-Series Touring
Цей елегантний універсал стане прикрасою будь-якої парковки. Його величезний багажник легко вміщує кілька сумок із ключками для гольфу, причому власнику навіть не доведеться складати задні сидіння.
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
Позашляховий універсал підвищеної проходимості. Завдяки пневмопідвісці та надійному повному приводу він почувається однаково впевнено як на асфальтованому шосе, так і на дикому березі річки.
Volvo XC90
Безпечний та вишуканий семимісний кросовер, який без проблем пробирається крізь помірну багнюку. Якщо скласти третій ряд сидінь, гігантський багажник вмістить велику кількість важкого туристичного екіпірування.
Volkswagen Golf Estate
Цей універсал пропонує чудові манери на дорозі, преміальний імідж німецького бренду та містке багажне відділення за цілком розумні гроші.
Витривалі пікапи та всюдиходи
Якщо ваші маршрути пролягають через справжнє бездоріжжя, а спорядження важить чимало, варто звернути увагу на важку повнопривідну техніку.
Land Rover Defender
Легендарний всюдихід, для якого виробник пропонує безліч фірмових аксесуарів: інтегровані багажники на дах, бічні драбини та додаткові захисні контейнери.
Ford Ranger
Універсальний рамний пікап, у відкритий кузов якого можна без зайвих вагань закинути брудні велосипеди, каное чи сноуборди. Потужна система повного приводу дозволяє шукати найвіддаленіші локації.
Toyota Hilux
Пікап із абсолютно залізобетонною репутацією незнищенності, яку свого часу підтвердили експерти шоу Top Gear. Він без жодних проблем витримає будь-яке важке спортивне спорядження.
Практичні сімейні автомобілі
Максимальний внутрішній простір, висока паливна ефективність та розумна ціна для тих, хто понад усе цінує функціональність.
Skoda Superb Combi
Пропонує рекордний у своєму класі об’єм багажника. Чеський бренд традиційно підтримує культові велоперегони (Тур де Франс, Вуельта), тому шосейний велосипед на даху цього авто виглядає максимально автентично.
Hyundai Santa Fe
Практичний кросовер, довга лінія даху якого ідеально підходить для фіксації великих дошок для веслування. Тяговитий дизельний мотор робить цю модель чудовим буксиром для причепів.
Subaru Outback
Надійний повнопривідний універсал, створений безпосередньо для фанатів дикої природи. Фірмова система повного приводу дозволяє заїхати глибоко в ліс або гори в пошуках ідеальних місць для кемпінгу.
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