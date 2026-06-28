Рейтинг найкращих авто для активного відпочинку (фото) 28.06.2026, 01:11 — Технології&Авто

BMW 5-Series Touring

Сучасний активний спосіб життя вимагає відповідного транспорту. Експерти зібрали 10 найкращих моделей для подорожей.

Про це пише carzone.

Престижні універсали та кросовери

Ці моделі пропонують ідеальний баланс між витонченим преміальним стилем, комфортом на трасі та великим об’ємом багажника.

BMW 5-Series Touring

Цей елегантний універсал стане прикрасою будь-якої парковки. Його величезний багажник легко вміщує кілька сумок із ключками для гольфу, причому власнику навіть не доведеться складати задні сидіння.

BMW 5-Series Touring, Фото: carkeys

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain

Позашляховий універсал підвищеної проходимості. Завдяки пневмопідвісці та надійному повному приводу він почувається однаково впевнено як на асфальтованому шосе, так і на дикому березі річки.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain, Фото: caranddriver

Volvo XC90

Безпечний та вишуканий семимісний кросовер, який без проблем пробирається крізь помірну багнюку. Якщо скласти третій ряд сидінь, гігантський багажник вмістить велику кількість важкого туристичного екіпірування.

Volvo XC90, Фото: thecarexpert

Volkswagen Golf Estate

Цей універсал пропонує чудові манери на дорозі, преміальний імідж німецького бренду та містке багажне відділення за цілком розумні гроші.

Volkswagen Golf Estate, Фото: carmagazine

Витривалі пікапи та всюдиходи

Якщо ваші маршрути пролягають через справжнє бездоріжжя, а спорядження важить чимало, варто звернути увагу на важку повнопривідну техніку.

Land Rover Defender

Легендарний всюдихід, для якого виробник пропонує безліч фірмових аксесуарів: інтегровані багажники на дах, бічні драбини та додаткові захисні контейнери.

Land Rover Defender, Фото: onyxautomotive

Ford Ranger

Універсальний рамний пікап, у відкритий кузов якого можна без зайвих вагань закинути брудні велосипеди, каное чи сноуборди. Потужна система повного приводу дозволяє шукати найвіддаленіші локації.

Ford Ranger, Фото: kleynvans

Toyota Hilux

Пікап із абсолютно залізобетонною репутацією незнищенності, яку свого часу підтвердили експерти шоу Top Gear. Він без жодних проблем витримає будь-яке важке спортивне спорядження.

Toyota Hilux, Фото: motor1

Практичні сімейні автомобілі

Максимальний внутрішній простір, висока паливна ефективність та розумна ціна для тих, хто понад усе цінує функціональність.

Skoda Superb Combi

Пропонує рекордний у своєму класі об’єм багажника. Чеський бренд традиційно підтримує культові велоперегони (Тур де Франс, Вуельта), тому шосейний велосипед на даху цього авто виглядає максимально автентично.

Skoda Superb Combi, Фото: carsireland

Hyundai Santa Fe

Практичний кросовер, довга лінія даху якого ідеально підходить для фіксації великих дошок для веслування. Тяговитий дизельний мотор робить цю модель чудовим буксиром для причепів.

Hyundai Santa Fe, Фото: motor1

Subaru Outback

Надійний повнопривідний універсал, створений безпосередньо для фанатів дикої природи. Фірмова система повного приводу дозволяє заїхати глибоко в ліс або гори в пошуках ідеальних місць для кемпінгу.

Subaru Outback, Фото: subaru

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