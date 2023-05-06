Рейтинг найекономічніших автомобілів у світі — Finance.ua

Рейтинг найекономічніших автомобілів у світі 06.05.2023, 01:26 — Технології&Авто

Рейтинг найекономічніших автомобілів у світі

Під час вибору автомобіля водії враховують не тільки його надійність, а й економічність.

Німецький портал Auto Bild провів дослідження і показав рейтинг найекономічніших авто у світі.

Найекономічнішим субкомпактним автомобілем стала модель Skoda Citigo з 1,0-літровим 60-сильним бензиновим мотором, який споживає 4,4 літра на 100 кілометрів шляху.

У класі «компактних автомобілів» найменшу витрату палива має Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe з 90-сильним дизельним мотором. Він споживає 4,3 літри на 100 км.

Toyota Prius став найекономічнішим міським автомобілем. Його силова установка має потужність 136 к.с. Автомобіль споживає 3,7 літри на 100 км.

167-сильний BMW 320d Efficient Dynamic Edition зайняв перше місце у «середньому класі». Він споживає 4,6 літрів.

У «верхньому середньому» класі найекономічнішим став 190-сильний автомобіль Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic. Він має реальну витрату палива 5,4 літри.

У «вищому» класі наеконімічнішою стала 218-сильна Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic з витратою палива 6,7 літри дизельного палива на 100 км шляху.

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