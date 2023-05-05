Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км

Технології&Авто
28
Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км
Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км
Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі.
Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.
Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.
Читайте також
За результатами дослідження з’ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.
З’ясувалося, що найнадійніші автомобілі сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty — 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).
Найдовговічніші автомобілі сучасності:
  • Ford F-350 Super Duty — 49,1% авто з пробігом 400 000 км та більше.
  • Toyota Land Cruiser 200 — 47,9%.
  • Toyota Tundra — 47,9%.
  • Toyota Sequoia — 47,1%.
  • Ford F-250 Super Duty — 43,6%.
  • Honda Pilot — 42,7%.
  • Toyota Tacoma — 41,7%.
  • GMC Sierra 2500HD — 41,3%.
  • Chevrolet Silverado 2500HD — 41,2%.
  • Toyota 4Runner — 41%.
  • Toyota Avalon — 33,1%.
  • Chevrolet Silverado 1500 — 31%.
  • Acura MDX — 29,2%.
  • Honda Element — 27,8%.
  • Honda CR-V — 27,5%.
  • Honda Accord — 27,1%.
  • Chevrolet Avalanche — 26,7%.
  • Ram 2500 — 26,3%.
  • Ram 3500 — 24,3%.
  • Toyota Sienna — 23,3%.
  • Subaru Outback — 22,3%.
  • GMC Yukon XL — 21,3%.
  • Toyota Camry — 20,4%.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.