Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км — Finance.ua

Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Рейтинг надійності: лише 11,8% сучасних авто добігають до 400 000 км

Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі.

Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.

Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.

За результатами дослідження з’ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.

З’ясувалося, що найнадійніші автомобілі сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty — 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).

Найдовговічніші автомобілі сучасності:

Ford F-350 Super Duty — 49,1% авто з пробігом 400 000 км та більше.

Toyota Land Cruiser 200 — 47,9%.

Toyota Tundra — 47,9%.

Toyota Sequoia — 47,1%.

Ford F-250 Super Duty — 43,6%.

Honda Pilot — 42,7%.

Toyota Tacoma — 41,7%.

GMC Sierra 2500HD — 41,3%.

Chevrolet Silverado 2500HD — 41,2%.

Toyota 4Runner — 41%.

Toyota Avalon — 33,1%.

Chevrolet Silverado 1500 — 31%.

Acura MDX — 29,2%.

Honda Element — 27,8%.

Honda CR-V — 27,5%.

Honda Accord — 27,1%.

Chevrolet Avalanche — 26,7%.

Ram 2500 — 26,3%.

Ram 3500 — 24,3%.

Toyota Sienna — 23,3%.

Subaru Outback — 22,3%.

GMC Yukon XL — 21,3%.

Toyota Camry — 20,4%.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.