Рейтинг міст світу з найдешевшими 5-зірковими готелями Сьогодні 21:19 — Світ

ТОП-10 міст світу з найдешевшими 5-зірковими готелями, Фото: magnific

Більшість мандрівників переконані, що готель класу люкс — це розкіш не для кожного гаманця. Однак нове дослідження доводить: п’ятизіркові апартаменти, басейн на даху чи сніданок зі шведським столом цілком можуть коштувати менше за номер у звичайному готелі мережевого типу.

Про це свідчить щорічний Hotel Price Index за 2026 рік, опублікований платформою Hotels.com.

Дослідження базується на внутрішніх даних бронювань платформи та опитуванні понад 11 тисяч мандрівників по всьому світу. Аналітики порівняли середню вартість ночі в п’ятизіркових готелях у десятках напрямків і визначили ті, де ціна залишається нижчою за умовний поріг розкоші — і це далеко не завжди очікувані локації.

Хто очолив рейтинг найдешевших 5-зіркових готелей світу

Перше місце у глобальному списку посіло пляжне місто Нячанг у В’єтнамі. Тут середня вартість ночі у п’ятизірковому готелі становить приблизно 94 долари США. Це найнижчий показник серед усіх досліджених напрямків — нижче навіть за більшість тризіркових готелів у популярних європейських столицях.

Цікаво, що згідно зі звітом, серед напрямків зі стабільно доступними п’ятизірковими готелями (до 150 доларів за ніч) також фігурують Порту-Алегрі у Бразилії та Пхукет у Таїланді — обидва міста дедалі активніше приваблюють туристів саме поєднанням якісного сервісу та помірних цін.

ТОП-10 найдешевших напрямків з п’ятизірковими готелями

Нячанг, В’єтнам- близько 94 доларів США за ніч;

Сарагоса, Іспанія — близько 160 доларів США за ніч;

Вроцлав, Польща — близько 160 доларів США за ніч;

Тирана, Албанія — близько 173 доларів США за ніч;

Рига, Латвія — близько 173 доларів США за ніч;

Загреб, Хорватія — близько 173 доларів США за ніч;

Софія, Болгарія- близько 180 доларів США за ніч;

Іракліон (Крит), Греція — близько 180 доларів США за ніч;

Таллінн, Естонія — близько 187 доларів США за ніч;

Санто-Домінго, Домініканська Республіка- близько 187 доларів США за ніч

Варто зазначити, що вісім із десяти позицій рейтингу посідають саме європейські міста — переважно ті, що залишаються в тіні більш розкручених туристичних напрямків на кшталт Парижа, Риму чи Барселони.

Сарагоса, наприклад, четверте за населенням місто Іспанії, відоме архітектурою мудехар і базилікою Богоматері дель Пілар, але уникає масового напливу туристів, який характерний для Мадрида чи Севільї.

Де ціни на готелі найбільше знижуються

Дослідження також показало напрямки, де вартість проживання у п’ятизіркових готелях суттєво знизилася порівняно з минулим роком.

Найпомітніше зниження зафіксували в долині Луари у Франції — там ціни впали приблизно на третину. Слідом ідуть канадський Едмонтон, острів Сент-Томас на Американських Віргінських островах, німецький Дортмунд та італійський Турин — у кожному з цих напрямків готелі класу люкс подешевшали на 20−30%.

Коли і як бронювати, щоб заощадити найбільше

Окрім списку найдешевших міст, дослідження виявило кілька закономірностей, які допомагають економити незалежно від напрямку.

Оптимальним вікном для бронювання є період за 0−7 днів до поїздки — саме тоді трапляються найвигідніші пропозиції, а ті, хто бронює в останній момент, в середньому економлять чверть вартості порівняно з тими, хто планує за кілька місяців наперед.

Має значення і день заїзду: неділя є найвигіднішим днем для початку проживання, тоді як субота — найдорожчим як для внутрішніх, так і для міжнародних подорожей. А якщо є можливість обирати місяць поїздки, варто орієнтуватися на січень — традиційно найдешевший період для бронювання готелів.

Цікавий нюанс і щодо самого поняття «розкоші»: для сучасних мандрівників, особливо молодшого покоління, п’ятизіркова категорія вже не головний критерій.

Опитані туристи частіше асоціюють справжню розкіш із видом з вікна, якісною їжею в готелі та преміальними зручностями в номері, ніж із формальною кількістю зірок на вивісці.

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