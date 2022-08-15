Рейтинг країн - лідерів з продажу електрокарів — Finance.ua

Рейтинг країн - лідерів з продажу електрокарів Вчора 01:46 — Технології&Авто

Рейтинг країн - лідерів з продажу електрокарів

Аналітики порталу Elements вивчили статистику світового ринку електрокарів за останні 10 років і назвали країни, де найчастіше купують «електрички».

Так, якщо в 2011 році загальна кількість проданих «батарейних» авто становила 55 тисяч одиниць, то за підсумками минулого року цей показник зріс до 7 мільйонів.

Лідером продажів електрокарів став Китай, де попит різко зростав із 2014 року. В 2021 році у Піднебесній було реалізовано 3,5 мільйони електромобілів.

На другому місці опинилася Німеччина, де реалізували 696 тисяч електрокарів.

Сполучені Штати Америки посіли за підсумками 2021 року третє місце, продемонструвавши понад 600 тисяч продажів електромобілів.

Що стосується найпопулярніших моделей, то з 2011 до 2015 року лідерами були такі моделі, як Nissan Leaf та Chevrolet Volt.

Нагадаємо, в Україні за підсумками 2021 року було продано 1,5 тис. нових та 7,3 тис. вживаних електрокарів. У поточному році на тлі паливної кризи інтерес до електромобілів значно зріс.

Ampercar За матеріалами:

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