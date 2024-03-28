Рейтинг геймдев-компаній в Україні: мінус 1020 спеціалістів за пів року — Finance.ua

Рейтинг геймдев-компаній в Україні: мінус 1020 спеціалістів за пів року
GameDev DOU проаналізував український ринок геймдеву й виявив, що станом на лютий 2024 року у 25 найбільших геймдев-компаніях працює 7 663 спеціалістів. За пів року їхня кількість скоротилася на 1020 людей (або 11,75%), а за рік — на 1411 (майже 15%).
Перше місце рейтингу займає Playrix — у компанії працює 953 фахівці, з них 75% — технічні спеціалісти. (Компанія володіє в Україні декількома студіями, але має російське походження та досі наймає і релокує розробників з країни-агресорки).
Друге місце посіла Room 8 Group — 846 фахівців, технічних спеціалістів 79%.
Третє місце в Ubisoft — 760 спеціалістів, технічних спеціалістів 93%. Варто зазначити, що у жодної з трьох найбільших компаній не було зростання за останні пів року.
Працівників стає все менше
За пів року їх кількість скоротилася на 1020 людей (або 11,75%), а за рік — на 1411 (майже 15%). Якщо говорити саме про технічних спеціалістів, то це мінус 590 та 944 фахівця відповідно.
Частка саме технічних фахівців за останні пів року зросла. Взимку 2023-го їх було 81,4% від усіх працівників, в серпні минулого року — майже 81%, а станом на лютий 2024 року — 84%.
Причин у загального скорочення аналітики рейтингу називають багато — обережність інвесторів, розділення компаній, сповільнення ринку IT-послуг тощо.
Втім, не варто забувати про більш драматичні причини — в лютому 2024-го кілька українських компаній пережили хвилю скорочень.
Зростання було далеко не в усіх, але воно все ж було — одинадцять команд за останні пів року стали більше. Загалом йдеться майже про 170 фахівців.
Зменшення штату торкнулося відповідно 14 з 25 компаній. З них дев’ять продуктові і ще п’ять — аутсорс. Понад половина всіх скорочених фахівців (550) припадає на п’ять найбільших компаній з рейтингу.
Географія розширення
За останні пів року троє компаній розширили свою географію.
Так, Kevuru Games відкрила свій осередок у Варшаві (Польща), RetroStyle Games — в Києві, а N-iX Game & VR Studio — у Бухаресті (Румунія). Нагадаємо, що минулого разу про відкриття нових офісів повідомляли дві компанії — Plarium у Львові та Frag Lab у Польщі.
Попри складну ситуацію на геймдев-ринку, компанії не відмовляються від планів щодо зростання. Десять з них у найближчі пів року хочуть збільшувати штат, а одна з них — на 50−100 співробітників. Примітно, що ні скорочувати, ні релокувати персонал з України жодна студія не планує.
Ситуація з вакансіями в останні два роки хитка, але не безнадійна. Звісно, сьогодні довоєнні показники виглядають фантастично, та навіть після найбільших просідань зазвичай ми спостерігаємо відновлення кількості пропозицій.
Спеціалісти в ЗСУ та їхня грошова компенсація
Військовослужбовців у своєму штаті мають 16 компаній, ще дві не мають фахівців в ЗСУ, а решта не надала відповіді на це питання.
З цих 16 компаній чотирнадцять так чи інакше зберігають фінансову допомогу працівникам, які воюють. Зокрема вісім компаній зберігають грошову компенсацію повністю, а ще дві виплачують менше як 50%. У решти студій різні варіанти: фіксований розмір допомоги протягом шести місяців; фіксована сума виплат протягом року незалежно від того, якою була зарплатня; в перший рік — 100%, а далі розмір залежить від заробітної плати тощо.
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