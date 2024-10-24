Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка)

Фондовий ринок
150
Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка)
Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка)
Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85.
Про це повідомляє НБУ.
Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».
Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка)
Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено.
Друге місце має Державний ПриватБанк — 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено.
Далі Райффайзен Банк (330), Приватний ПУМБ (223), банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220).
Порівняти і взяти кредит готівкою та онлайн в українських банках та фінансових організаціях

Довідка Finance.ua:

  • Протягом вересня обсяг банківських вкладів у національній валюті зріс на 0,5% (+8,7 млрд грн) і досяг 1 696,7 млрд грн. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, аналізуючи стан фінансового ринку.
  • За даними НБУ, депозити підприємств скоротились на 1% (- 9,1 млрд. грн.). Скорочення триває другий місяць поспіль. Депозити населення зросли на 2,4% (+17,8 млрд. грн.), що є максимумом приросту у цьому році.
Плануйте своє майбутнє з розумом. Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.