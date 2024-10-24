Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка) Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Рейтинг банків за віділеннями в Україні (інфографіка)

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85.

Про це повідомляє НБУ

Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі «тимчасово призупинених».

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку — 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено. — 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено.

Друге місце має Державний ПриватБанк — 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено.

Далі Райффайзен Банк (330), Приватний ПУМБ (223), банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220).

Довідка Finance.ua:

Протягом вересня обсяг банківських вкладів у національній валюті зріс на 0,5% (+8,7 млрд грн) і досяг 1 696,7 млрд грн. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, аналізуючи стан фінансового ринку.

За даними НБУ, депозити підприємств скоротились на 1% (- 9,1 млрд. грн.). Скорочення триває другий місяць поспіль. Депозити населення зросли на 2,4% (+17,8 млрд. грн.), що є максимумом приросту у цьому році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.