Рейдерське захоплення автостоянок та гаражних кооперативів у Києві: злодіям оголошено підозру — Finance.ua

Рейдерське захоплення автостоянок та гаражних кооперативів у Києві: злодіям оголошено підозру Сьогодні 09:13 — Кримінал

15 членам злочинної організації повідомлено про підозру щодо рейдерського захоплення автомобільних стоянок та гаражних кооперативів у Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що організував діяльність злочинної групи 34-річний житель Києва. До протиправної діяльності він залучив інших співучасників, дії яких особисто контролював та координував. Так, учасники угруповання займалися незаконним відчуженням майна київських кооперативів: автомобільних гаражів та стоянок для транспорту.

«Зловмисники на підставі підроблених установчих документів здійснювали фіктивну зміну керівництва ряду кооперативних об'єднань на підконтрольних осіб. У подальшому фігуранти приватизовували незаконно отриману нерухомість і вносили зміни до офіційних державних реєстрів. Після цього представники силового блоку здійснювали фізичне захоплення переоформлених будівель, споруд, земельних ділянок та об'єктів будівництва», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ході досудового розслідування були зібрані докази щодо причетності фігурантів до шести епізодів протиправної діяльності.

«Оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення та спецпризначенців ДСР провели 50 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах», — повідомили у Нацполіції.

В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України було затримано та повідомлено про підозру лідеру злочинної організації та її чотирнадцятьом учасникам.

Членам злочинної організації інкримінують ч. 3 ст. 206−2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації); ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 та 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним. Проводяться заходи щодо повернення нерухомості законним власникам. За скоєне членам злочинної організації може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

УНІАН За матеріалами:

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