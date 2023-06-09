Революційна нейромережа для створення відео з тексту стала доступна всім користувачам (відео) — Finance.ua

Революційна нейромережа для створення відео з тексту стала доступна всім користувачам (відео) 09.06.2023, 00:40 — Фінтех і Картки

Компанія Runway, яка розробила надпопулярну нейромережу для генерації зображень за текстовим описом Stable Diffusion, відкрила доступ до своєї нової нейромережі Gen-2, що вміє генерувати аналогічним чином, але вже короткі відео.

Випробувати Gen-2 можна через сайт Runway або додаток для iOS . В сумі на один обліковий запис поки дають «погратися» тільки на 105 секунд.

Працює нейромережа просто: потрібно ввести текстом свій запит англійською мовою та дочекатися генерації. Поки якість відеороликів і деталізація об'єктів залишається невисоким, але, як можна бачити на прикладі ШІ-генераторів зображень — це лише справа часу.

Демонстрація нейромережі Gen-2:

У Runway переконані, що їх нова нейромережа зробить в генерації роликів такий же фурор, як Stable Diffusion — в генерації зображень. За словами розробників, «2023 рік стане роком відео», а в недалекому майбутньому за допомогою ШІ буде генерувати значна частина відеоконтенту у фільмах, телесеріалах та іграх.

Зауважимо, що Gen-2 — не перша нейромережа, що генерує відео. Минулого року Meta представила свою нейромережу Make-a-Video. Вона теж створює відеоролики з тексту, серії фотографій або на основі іншого відео. Однак нейромережа для масового користування поки недоступна.

Нагадаємо, раніше розробники Adobe додали в Photoshop свою нейромережу — тепер для роботи з фотошопом не потрібні навички дизайнера. З її допомогою можна кількома кліками поміняти фон, додати на фото будь-які об'єкти, а також «домалювати» межі кадру.

УНІАН За матеріалами:

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