Renault зупиняє роботу заводу у москві — Finance.ua

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Renault зупиняє роботу заводу у москві

Вчора 11:13Фондовий ринок
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Renault зупиняє роботу заводу у москвіRenault зупиняє роботу заводу у москві
У середу, 23 березня, компанія Renault провела засідання ради директорів та прийняла рішення припинити діяльність заводу у москві.
Про це повідомляє пресслужба Renault.
«Діяльність Renault Group на заводі у москві припинено. Renault Group нагадує, що вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій», — пише пресслужба компанії.
Також Renault вимушена переглянути свій фінансовий прогноз на 2022 рік.

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За матеріалами: РБК-Україна
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