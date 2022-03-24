Renault зупиняє роботу заводу у москві — Finance.ua

Renault зупиняє роботу заводу у москві

Вчора 11:13 — Фондовий ринок

Renault зупиняє роботу заводу у москві

У середу, 23 березня, компанія Renault провела засідання ради директорів та прийняла рішення припинити діяльність заводу у москві.

Про це повідомляє пресслужба Renault.

«Діяльність Renault Group на заводі у москві припинено. Renault Group нагадує, що вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій», — пише пресслужба компанії.

Також Renault вимушена переглянути свій фінансовий прогноз на 2022 рік.

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