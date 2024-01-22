Renault Zoe замінять сучасним електромобілем: деталі — Finance.ua

Renault Zoe замінять сучасним електромобілем: деталі Сьогодні 02:34 — Фондовий ринок

Renault Zoe замінять сучасним електромобілем: деталі

Компактний хетчбек Renault Zoe, який протримався на конвеєрі понад 10 років, знімають із виробництва. Останній автомобіль цієї моделі зберуть 30 березня цього року.

Як повідомили у виданні Autombile Propre , автомобіль втратив свою конкурентоспроможність, тому було ухвалено рішення про його заміну на більш актуальну модель. Йдеться про бюджетний електромобіль Renault 5, виконаний у ретро-стилі. Дебют його серійної версії відбудеться у лютому на автошоу у Женеві.

Відомо, що новий Renault 5 запропонують у кількох комплектаціях із різними силовими установками. Базовою буде версія з віддачею 135 к.с. Запас ходу — до 400 км.

Орієнтовна ціна електрокара — 25 000 євро.

Renault Zoe довгі роки була найпопулярнішою моделлю марки на європейському ринку. За роки виробництва було продано близько 400 000 авто. Зараз придбати машину можна лише у стандартних комплектаціях. Дилери планують розпродати їх до кінця 2024 року.

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