Renault представила найпотужнішу версію кросовера Rafale (Відео) — Finance.ua
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Renault представила найпотужнішу версію кросовера Rafale (Відео)

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Renault представила найпотужнішу версію кросовера Rafale (Відео)
Renault представила найпотужнішу версію кросовера Rafale (Відео)
Компанія Renault розробила Rafale E-Tech 4×4, використовуючи напрацювання автоспортивного підрозділу Alpine. Відео тут.
Зовні новинка відрізняється від звичайного Renault Rafale синім кольором кузова Satin Summit, чорним «плаваючим» спойлером, 21-дюймовими дисками особливого дизайну та спеціально налаштованою підвіскою.
Модель представлена у двох комплектаціях: Esprit Alpine та Atelier Alpine. У другій, зазначили в компанії, вперше представлена інтелектуальна система підвіски, що саморегулюється, у поєднанні з новою камерою у верхній частині лобового скла, яка зчитує дорогу і регулює рівень демпфування.
Налаштування їздової електроніки — профілю демпфування та налаштування кута підрулювання коліс задньої осі, мають три основні режими: Comfort, Dynamic та Sport.
Гібридна трансмісія складається з трициліндрового ДВЗ об'ємом 1.2 літра з новим нагнітачем, що підвищує потужність до 150 к.с., двох головних електродвигунів та одного другорядного. Під головними маються на увазі ті, які встановлені на передній та задній осях, їх віддача складає 70 і 136 к.с. та 205 та 195 Нм відповідно. Вторинний електродвигун — стартер-генератор на 34 к.с. та 50 Нм.
Сумарна віддача системи — 300 к.с. Розгін з місця до 100 км/год займає 6,4 секунди проти 8,9 секунди у звичайного Rafale з гібридною трансмісією E-Tech.
Основні електродвигуни живить літій-іонна батарея ємністю 22 кВт•год (400 В). При повністю зарядженому акумуляторі, запас ходу на електротязі становить 100 км (WLTP). Витрата палива на 100 км не досягає і літра: E-Tech передбачає роботу основну частину часу на електротязі, старт з місця взагалі безальтернативний — тільки за рахунок стартер-генератора. Якщо ж батарея розрядилася, то апетит кросовера зростає до 5,8 літра. Запас ходу — до 1000 км. Характеристики поки що мають попередній характер, оскільки новинка проходить омологаційні тести.
У продаж Renault Rafale E-Tech 4×4 надійде восени.
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За матеріалами:
mmr.ua
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